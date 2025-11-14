MetaLux – drošas, kvalitatīvas un ilgmūžīgas metāla durvis

Metāla durvju ražošana: tehnoloģijas, kas rada drošību
Augstākās klases metāla durvju izgatavošana ir MetaLux galvenais darbības virziens. Gadu gaitā uzņēmums ir nostiprinājis savu reputāciju kā uzticams ražotājs gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū. Durvju kvalitāti nodrošina modernas ražošanas iekārtas, pieredzējuši speciālisti un precīzs kvalitātes kontroles process katrā posmā.
Plašs tērauda durvju modeļu klāsts katrai gaumei
MetaLux ražotne aizņem vairāk nekā 9000 m², kas ļauj nodrošināt lielu ražošanas jaudu un plašu produkcijas piedāvājumu. Uzņēmums pastāvīgi iegulda līdzekļus tehnoloģiskajā attīstībā, darbinieku profesionālajā apmācībā un jaunu durvju dizainu izstrādē, lai klienti vienmēr varētu izvēlēties labāko risinājumu savam mājoklim.
Pašlaik MetaLux durvju katalogā pieejamas vairāk nekā 100 dažādas ārdurvju variācijas, kas apvienotas populārās kolekcijās. Katra kolekcija izceļas ar unikālu dizainu, konstrukcijas īpatnībām un funkcionalitāti, nodrošinot, ka ikviens klients atrod piemērotu modeli gan pēc estētikas, gan pēc cenas. Plašo durvju klāstu var apskatīt uzņēmuma mājas lapā www.m-lux.lv.
Ražošanas process – precizitāte un kvalitāte katrā solī
Tērauda durvju izgatavošana ir komplekss un atbildīgs process, kura laikā tiek ievērotas augstākās kvalitātes prasības. Katrs solis – no metāla sagataves līdz gala apdarei – tiek veikts ar vislielāko precizitāti.
- Metāla sagatavošana – izmantojot koordinātpreses, metāla loksnes tiek formētas, locītas un presētas, lai iegūtu precīzas konstrukcijas detaļas;
- Furnitūras uzstādīšana – tiek uzmontēti visi nepieciešamie stiprinājumi un aizsardzības elementi;
- Virsmu apstrāde – durvju virsma tiek attaukota, pārklāta ar fosfātiem korozijas aizsardzībai un pēc tam žāvēta;
- Pulvera pārklājums – gala posmā durvis tiek pārklātas ar izturīgu polimērpulveri, kas nodrošina ilgstošu aizsardzību un estētisku izskatu;
- Izolācija un siltināšana – tiek izmantoti ekoloģiski, ugunsdroši materiāli, kas uzlabo durvju siltumnoturību un skaņas izolāciju.
Ražošanas procesā tiek izmantotas Vācijas, Polijas un Itālijas modernākās iekārtas, kas garantē precizitāti un vienmērīgu kvalitāti. Metināšana tiek veikta gan pusautomātiskā, gan punktu metināšanas režīmā, kas paaugstina konstrukcijas izturību un nodrošina gludas, estētiskas šuves.
MetaLux durvju priekšrocības: drošība, dizains un funkcionalitāte
MetaLux durvis nav tikai ieejas elements – tās ir drošības un komforta garantija. Galvenās priekšrocības, izvēloties MetaLux:
- Drošība un izturība – durvis izgatavotas no augstas kvalitātes tērauda, kas nodrošina maksimālu aizsardzību;
- Mūsdienīgs dizains – plašs stilu un apdares materiālu klāsts, kas pielāgojams jebkuram interjeram;
- Tehnoloģiskā precizitāte – modernu CNC iekārtu un programmatūras izmantošana garantē precīzu rezultātu;
- Efektīva loģistika – ātra pasūtījumu komplektēšana un piegāde visā Latvijā un tuvējās valstīs;
- Pastāvīga attīstība – uzņēmums regulāri pilnveido savu produktu kvalitāti un ievieš jaunas tehnoloģijas ražošanā.
Turklāt MetaLux tehniskās kontroles dienests rūpīgi pārbauda katru izstrādājumu visos ražošanas posmos, lai klientiem nodrošinātu tikai labāko.
Klientu ērtībai – salonveikals “EIRODURVIS” Rīgā
Lai klientiem būtu iespēja ne tikai aplūkot sortimentu www.m-lux.lv, bet arī izvēlēties durvis klātienē, MetaLux ir atvēris salonveikalu “EIRODURVIS” tirdzniecības centrā “OZOLS”, Rīgā, Mazā Rencēnu ielā 1. Šeit iespējams ne tikai iepazīties ar plašu modeļu klāstu, bet arī saņemt profesionālu konsultāciju par durvju izvēli, uzstādīšanu un drošības risinājumiem.
Ar inovatīvu pieeju, augstākās kvalitātes materiāliem un profesionālu komandu MetaLux turpina pierādīt, ka Latvijā ražotas durvis var būt pasaules līmeņa kvalitātē. Ja meklējat drošas, izturīgas un estētiskas tērauda durvis, kas kalpos gadiem un saglabās nevainojamu izskatu – MetaLux ir uzticamā izvēle. Apmeklējiet www.m-lux.lv un izvēlieties savas jaunās durvis jau šodien!
