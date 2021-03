Mārketinga pozitīvā karma

Digitālā mārketinga kanālu struktūra

Visi digitālā mārketinga kanāli iedalās divos veidos:

Apmaksāta lietotāju plūsma;

Organiskā lietotāju plūsma.

Apmaksātā lietotāju plūsma ir tā, kuru veido dažāda rakstura maksas reklāmas – reklāmas sociālajos tīklos, meklētāja atslēgvārdu reklāma, baneru reklāma utt.. Savukārt, šī raksta tēma ir saistīta tieši ar organisko lietotāju plūsmas radīšanu. Oragniskā apmeklējuma kanāli galvenokārt ir apmeklējums no sociālo tīklu kontiem un meklētājiem. Daļēji tas veidojas arī no tiešā apmeklējuma un no resursiem, kuri atsaucas uz mājaslapā izvietoto saturu.

Mīts par organisko apmeklējumu

Ir radies mīts par to, ka organiskā lietotāju plūsma ir bezmaksas. Patiesībā tā tas nav un nevar būt. Lai iegūtu plūsmu no sociālajiem tīkliem ir javeic komunikācija sociālajos tīklos. Jāvelta tam laiks, jārada piesaistošs un noderīgs saturs. Tam visam jabūt ar noteiktu regularitāti, lai sociālo tīklu lietotāji redzētu nepieciešamību piesekot kontam un patērētu tā saturu. Līdz ar to tas prasa personīgo laiku, vai personāla iesaisti, bet atsevišķos gadījumos aģentūras algošanu sociālo kontu uzturēšanā. Savukārt, lai iegūtu organisko apmeklējumu no meklētajprogrammām, ir jāveic mājaslapas optimizācija (SEO). Neoptimizēta mājaslapa nesniegs pienācīgu rezultātu un neveidos organisko plūsmu. Pretstatā mītam par to, ka optimizācija veicama tikai vienu reizi, ir jaapzinās, ka tas ir regulārs darbs, kas veicams nepārtraukti, līdz ar to tie arī ir noteikti regulāri izdevumi.

Kādēļ par organisko plūsmu būtu jārūpējas vairāk nekā par apmaksāto?

Ikvienam uzņēmejam šajā brīdī varētu rasties loģisks jautājums, kādēļ par organisko plūsmu būtu jārūpējas vairāk nekā par apmaksāto? Atbilde uz šo jautājumu ir tikpat tieša kā pats jautājums. Maksas kanālus vienmēr var ieslēgt un izslēgt. To īpašība ir konkurences apstākļos palikt arvien dārgakiem. Turpretim, veicinot organisko apmeklējuma plūsmu, tiek nepārtraukti vairots apmeklētāju skaits, līdz ar to arī caur šiem kanāliem reklāmguvumi paliek arvien lētāki. Krīzes apstākļos uz to rēķina var mēģināt arī nedaudz ietaupīt, un tie joprojām turpinās strādāt, bet, ietaupot uz maksas kanāliem, tie pārstāj to darīt. Tā arī ir tā mārketinga pozitīvā karma jeb galvenais arguments, kādēļ būtu jāpērk SEO pakalpojumi.

SEO pakalpojumi

Majāslapas optimizācijas process ir salīdzinoši komplicēts. Tās pozīcijas meklētājprogrammā un līdz ar to arī organiskās plūsmas veidošanos ietekmē gan tehniskais risinājums un arhitektūra, saišu iekšējā optimizācija un dažādu Meta Tagu aizpildīšana un pievienošana, gan arī ārēji veicamie optimizācijas procesi. Tiek runāts, ka Google meklētājs izmanto vairāk nekā 200 dažādus kritērijus, saskaņā ar kuriem izvērtē mājaslapu un tās saturu. Tieši tādēļ optimizāciju bieži vien dēvē par Satura mārketingu, kaut gan tas tā nav. Lielākoties iekšējā optimizācija ir saistīta ar satura pielāgošanu tam, lai Google zirneklis to uztvertu par kvalitatīvu un noderīgu cilvēkam. Tieši ar to arī atšķiras SEO teksti no parastiem aprakstiem mājaslapā.

Kā spert pirmos soļus pozitīvas karmas nopelnīšanas virzienā?

Runājot par komunikāciju sociālajos kontos, tur vairāk vai mazāk ir skaidrs darbības process. Krietni sarežģītāk ir ar ceļa uzsākšanu pozitīvas karmas pelnīšanas meklētājos. Kā jau minējām, nianšu ir daudz un arī problēmas var slēpties daudzviet. Lai izveidotu kvalitatīvu ceļa karti, ir nepieciešams apzināt visas iespējamās problēmas. Šim nolūkam ir jāveic SEO audits. Pilna audita laikā tiek apskatīti pilnīgi visi optimizācijas segmenti – mājaslapas tehniskā uzbūve un ar to saistītās problēmas, satura optimizācijas problēmas, izvērtējot ikvienu unikālo URL, pat ja e-veikalā tie ir desmitiem tūkstoši. Saišu stāvoklis un kvalitāte. Domena reputācijas jautājumi un veikts salīdzinājums ar būtiskākajiem konkurentiem. Tas viss kopumā ļauj apzināt darāmo darbu sarakstu un izveidot stratēģiju veiksmīga rezultāta sasniegšanai.

Izvēlieties uzticamu partneri mārketinga karmas atveseļošanā

Digitālā mārketinga aģentūra «Zīle» ir dibināta 2012. gadā. Tā sniedz visus nepieciešamos digitālā mārketinga pakalpojumus – nodrošina foto, video, teksta, grafikas dizaina un animācijas satura veidošanu. Tiek veikta mājaslapu izstrāde, esošo mājaslapu audits un optimizācija. Uzņēmums nodrošina komunikāciju sociālajos tīklos un maksas reklāmas tajos. Veido un uztur maksas reklāmas Google Ads platformā, kā arī veic reklāmguvumu līmeņa optimizāciju.