Kļūdas ziemas dekorā, kas bojā mājīgumu, un kā to labot

Pārāk daudz mirdzuma un gaismas
Kad ārā gandrīz visu diennakti ir tumšs, rodas kārdinājums izgaismot visu: logus, plauktus, koridorus. Taču spoža gaisma katrā zonā vairāk atgādina tirdzniecības centru nekā atpūtu. Īpaši, ja izmanto lampas ar auksto spektru, kas dur acīs un rada spriedzi. Gaismai jāatvieglo, nevis jātraucē.
Labā alternatīva ir siltā gaisma stūros un punktveida avoti. Viens gaismas avots blakus krēslam rada vairāk mājīguma nekā griestu lustra ar 1200 lūmeniem. Vēl viena ideja ir izmantot Ziemassvētku dekorus ar siltu mirdzumu — tie darbojas kā dekoratīva gaisma un rada noskaņu.
Sezonas dekors, kas nepārdzīvoja novembri
Daudzās mājās joprojām var sastapt izstieptas virtenes un izbalējušus vainagus no iepriekšējiem gadiem. Tas rada sajūtu par haosu. Problēma nav priekšmeta vecumā, bet gan tajā, ka tas kļuvis nejaušs. Mājīguma nebūs, ja uz sienas karājas tas, ko pats vairs nepamani un aizmirsti.
Šādā gadījumā ieteicams veikt restartu. Noņemiet visu pagājušā gada dekoru, izelpojiet un izlemiet, kādu atmosfēru vēlaties mājai šajā sezonā. Nav obligāti pirkt daudz: labāk 2-3 jauni akcenti ar ,,odziņu’’. Siltā sega, pāris sveces, kompozīcija uz palodzes – jau pietiek.
Nepareizs mērogs un pārlieku daudz priekšmetu telpā
Nereti mazā telpā pēkšņi parādās liela eglīte, kas aizsedz logu un atspoguļojas visās spīdīgajās virsmās. Vai garas virtenes, kas karājas visos stūros. Šāds dekors neveido mājīgumu, tas iebrūk personīgajā telpā.
Svarīgi ņemt vērā mērogu. Ja telpa ir neliela, rotājiet tikai vienu stūri vai zonu — lokāli, bet izteiksmīgi. Piemēram, led aizkari pie loga var aizstāt gan naktslampu, gan dekoratīvo apgaismojumu. Tā mīkstā gaisma nekairina acis un rada pareizu vakara ritmu.
Kad mājīgums pārtop par haosu
Ceturtā, un, iespējams, svarīgākā kļūda — sistēmas trūkums. Daudz tekstila, rotaļlietu, gaismu, bet viss sajaukts: zaļš blakus fuksijai, retro sveces kopā ar neona figūrām. Tas sajauc uztveri un padara māju vizuāli trokšņainu. Šādā telpā grūti atpūsties.
Lai neaizkrautu interjeru, izmēģiniet kādu no šiem principiem:
- izvēlieties pāris galvenās krāsas un pieturieties pie tām dekorā;
- neaizpildiet visu, atstājiet nedaudz ,,gaisa” starp zonām;
- labāk mazāk priekšmetu, bet ar stāstu vai jēgu.
Ziemas dekors nav jāveido kā formalitāte vai mehānisks pagājušā gada komplekta atkārtojums. Tas darbojas, kad kļūst par daļu no jūsu ritma un atspoguļo to, kā vēlaties justies mājās. Lai katrs gaismas avots, katra detaļa stāsta ne par svētkiem kā pienākumu, bet par klusumu, gaismu un jūsu pašu mājīgumu.
