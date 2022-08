Kas ir POS jeb reklāmas materiāli un kāpēc tas ir efektīvs reklāmas risinājums?

POS apzīmē “Point of Sale Marketing” — tas ir reklāmas aktivitātes veids, kur reklāmas materiāli tiek izvietoti tirdzniecības vietās un ko var izmantot efektīvā veidā, lai palielinātu produktu vai pakalpojumu pārdošanu. Lai gan reklāmas materiāli un to risinājumi ir pamanāmāki mazumtirdzniecībā, ir arī daudzas citas nozares, kas iekļauj POS materiālus savos mārketinga un reklāmas izdevumos, piemēram, automašīnu tirgus, dārzkopības nozare un ceļojumu nozare. Ja vēlaties iegūt ilgtermiņa klientus, kuri iegādājās jūsu piedāvāto produktu vai pakalpojumu, viens no veidiem kā to panākt, ir izmantojot reklāmas materiālus.

POS materiāli ir daudzveidīgi, tie var būt, piemēram, reklāmas stendi, baneri, produktu iepakojumi vai reklāmas stāvfigūras. Tie ir radīti, lai piesaistītu produkta vai pakalpojuma mērķauditorijas uzmanību, rosinātu interesi un mudinātu veikti pirkumu. Lasiet tālāk, lai noskaidrotu vairāk par katru POS materiālu veidu un to efektivitāti reklāmas aktivitātēs.

POS materiālu veidi

Baneri – tie ir liela izmēra reklāmas materiāli, ko var izvietot netālu no tirdzniecības vietām vai, ja iespējams, iekšā tajās. Tos ieteicams veidot lielus un pamanāmus, tas ir atkarīgs no klienta iespējām un vajadzībām. Tas ir lēts un efektīvs reklāmas risinājums, lai piesaistītu uzmanību kādam produktam vai pakalpojumam;

Stāvfigūras – tirdzniecības vietās var izmantot stāvfigūras, lai piesaistītu uzmanību zīmolam vai produktam vai izceltu vietu vai notikumu. Stāvfigūras var brīvi novietot uz zemes.

Produktu iepakojumi – reklāmas materiāla veids, kas kalpo gan kā preces uzglabāšanas vieta, piemēram, kastīte vai tūbiņa, kā arī reklāma. Tas ir pirmais, ko pamana pircējs, pirms iepazīstas ar preci un tās aprakstu, un sniedz iespēju pat vienkāršākos ikdienas produktus pasniegt radošā veidā;

Reklāmas stendi – visbiežāk no kartona veidoti plaukti, kuros var novietot vienu vai vairākus zīmola produktus un tos prezentēt tirdzniecības vietās. Stendi var tik veidoti dažādās krāsās, izmēros un formās, ļaujot izpausties radošumā. Tie ir izturīgi, viegli pārvietojami un izmantojami atkārtoti.

Materiāliem ir svarīgi būt kvalitatīvi nodrukātiem un izturīgiem. Lai tas tiktu realizēts, uzticiet reklāmas jeb POS materiālu izgatavošanu nozares ekspertiem.

Kāpēc izmantot POS materiālus uzņēmuma reklāmas aktivitātēs

Tie piesaista uzmanību uzņēmuma produktiem – tos var izmantot, lai tirdzniecības vietā piesaistītu uzmanību zīmola precēm ar atlaidi vai lai nodotu ziņu par jauna zīmola ienākšanu tirgū. Redzētie POS materiāli paliek atmiņā un ilgtermiņā var palīdzēt piesaistīt jaunus klientus;

Lielākajai daļai reklāmas aktivitāšu mērķis ir palielināt pārdošanas apjomu, un POS materiāli var palīdzēt jums to izdarīt. Ar materiāliem jūs piesaistāt uzmanību, pircējiem būs interese uzzināt vairāk par reklāmu un tajā redzamo produktu, tādā veidā palielinot iespējamību, ka viņi iegādāsies jūsu produktu;

Reklāmas stendi nodrošina vairāk vietas produktu izvietošanai tirdzniecības vietās, kas var palielināt pārdošanas apjomus. Ja iespējams novietot stendu galvenajā veikala ailē, tas palielinās redzamību un potenciālo pircēju skaitu;

Stratēģiski pareizi novietoti reklāmas materiāli mudina klientus iegādāties preces. Daudzi pirkumi bieži vien ir neplānoti, jo īpaši pārtikas un dzērienu nozarē, kas nozīmē, ka pareizi novietotas reklāmas tirdzniecības vietās būtiski ietekmēs jūsu pārdošanas apjomu;

Samērīgas izmaksas – reklāmas ir dārgas, bet POS materiāli ir iespēja uzrunāt klientu par samērīgām izmaksām, turklāt radītos POS materiālus var izmantot atkārtoti.

POS jeb reklāmas materiāli ir vērtīgs reklāmas veids. Lai no tā iegūtu visvairāk, uzticiet to izstrādi profesionāļiem. “Stora Enso Packaging” veido kvalitatīvus un dabai draudzīgus reklāmas risinājumus – uzņēmums Baltijas valstīs darbojas jau kopš 1996. gada, šajā laikā gūstot neatsveramu pieredzi un zināšanas darbā ar klientiem no dažādām nozarēm.

Sazinieties ar “Stora Enso Packaging”, lai vienotos par labāko iespējamo risinājumu jūsu uzņēmuma produktu reklamēšanai, izmantojot POS materiālus!