Kā izvēlēties smaržas: daži noderīgi padomi

Kā plašajā piedāvājumā atrast smaržas , kas harmoniski papildina jūsu personību, liek justies pacilāti un īpaši? Uzziniet dažus noderīgus trikus, kas palīdzēs gan uz vietas veikalā, gan interneta veikalos veiksmīgi izvēlēties tieši jums piemērotas smaržas.

Īsumā: smaržu notis un kā tās saprast

Bieži vien, lasot smaržu aprakstus, tiek minētas augšējās, vidējās jeb sirds un apakšējās jeb pamata notis. Ko tas nozīmē un ko pēc šīs informācijas var uzzināt par smaržām? Patiesībā šīs notis ir viens no svarīgākajiem smaržu raksturotājiem, pēc kuriem arī vajadzētu vadīties, izvēloties savu aromātu.

Augšējās smaržu notis ir tās, kuras sajūtam uzreiz, kad aromāts tiek izsmidzināts. Bieži vien tās arī maldīgi uztveram par noteicošajām, bet tās izgaro jau dažu minūšu vai ilgākais pusstundas laikā.

Vidējās jeb sirds notis parādās tad, kad augšējās notis izgaist, tās ir būtiskas aromāta kopējā kompozīcijā. Šīs notis ir intensīvākas un paliekošākas, jūtamas pat vairākas stundas.

Zemās jeb pamata notis izplatās vislēnāk un visilgāk saglabājas uz ādas, veidojot smaržu pamata noskaņu. Tās ir piesātinātas un intensīvas.

Lasot smaržu aprakstu, visvairāk jāpievērš uzmanība tieši zemajām un vidējām aromātu notīm, jo tās būs jūtamas ikdienā, tās sajutīsiet paši un apkārtējie. Virsējie toņi ātri izgaisīs un nebūs paliekoši, bet piešķirs smalkas nianses un tikko jaušamu noskaņu.

Aromātu kategorijas un to specifika

Vadoties pēc tā, kādi aromāti izvēlēti pamata un vidējās notīs, smaržas parasti iedala vairākās kategorijās, kas gan nav strikti noteiktas, bet tomēr kopumā raksturo smaržu noskaņu – svaigu, ziedu, koksnes, citrusa, austrumu un citas.

Ziedu kategorija noteikti ir viena no populārākajām un plašāk pārstāvētajām smaržu pasaulē. Tajā atrodami gan intensīvi, gan pavisam viegli un gaisīgi aromāti, tāpēc sev piemērotu ziedu noskaņas aromātu var atrast arī tad, ja aromātu gaumes ir diametrāli pretējas. Šajos aromātos visbiežāk izmantoti rožu, lavandas, jasmīna, vijolīšu, ceriņu un citi ekstrakti.

Iecienīti ir arī svaigie citrusa un augļu aromāti, kuros biežāk sajūtamas apelsīns, bergamots, citrons. Savukārt, siltie un saldie aromāti parasti izstaro austrumniecisku noskaņu, saistās ar dažādām garšvielām, vaniļu, eksotiskām sastāvdaļām. Protams, šīs nav vienīgās kategorijas, tās iedala vēl niansētāk, bet pircēji visbiežāk tik sīki neiedziļinās šajās jautājumā, bet vairāk vadās pēc sajūtām – vai patīk salds, svaigs, ziedu vai smagnējs un rūgtens aromāts.

Izveidojiet mīļāko dabas un citu aromātu sarakstu

Lai saprastu, kurus aromātus vērts izmēģināt, ieteicams veltīt laiku, lai nodefinētu tos dabas un apkārtējās vides aromātus, kas pašam patīk un kas uzrunā. Piemēram, varat iedomāties, ka esat pļavā, dārzā vai parkā. Kādi aromāti piesaista un patīk. Varbūt ir kādas īpašas aromātu atmiņas no ārzemju ceļojumiem. Arī katram gadalaikam un videi ir savu raksturīgie aromāti. Ja jums patīk pavasara ceriņu aromāts, vēsā rožu smarža, dievināt lavandas aromātu, bet varbūt jūs uzrunā smagnējā meža, sūnu, koksnes smarža vai silti saldie aromāti, kas rodas no augļu un garšvielu kokteiļa virtuvē. Un tieši pretēji – varbūt ir aromāti, kas ir pat nepatīkami, ja esat to tuvumā. Šādi spēlējoties ar aromātiem, varat atklāt atslēgas elementus, kurus meklēt savās smaržās, vai tieši otrādi – no kuriem izvairīties.

Nesteigties – izmēģināt un sajust aromāta noskaņu

Protams, ne vienmēr aromāts, kurā būs kāda no jums patīkamajām notīm, tiešām būs īstais, bet tas ir veids, kā plašajā klāstā atlasīt potenciāli pievilcīgos aromātus. Ar smaržu izvēli nevajadzētu steigties un ļauties mirkļa emocijām, bet gan veltīt laiku izpētei. Vēlams izmēģināt paraudziņus un paskatīties, kā aromāts uz ādas spēlējas vairāku stundu laikā, kā tas patīk nākamajā dienā, kādas asociācijas izraisa. Ja smaržas testējat veikalā, tad vienā reizē nevajadzētu izmēģināt vairāk par 3-5 aromātiem, jo nebūs iespējams uztver to īsto noskaņu. Vislabāk, ja varat dabūt paraudziņus un tos atsevišķi izmēģināt mājās, lai aromāti nesajaucas un nenomāc viens otru.

Uzticēties intuīcijai un sajūtām, nevis modei

Jaunas smaržas populāru zīmolu sortimentā parādās visu laiku. Tomēr nevajadzētu iedomāties, ka viss jaunais tieši jums piemērots. Protams, varat tās izmēģināt, paņemt uz mājām testerīti, lai iepazītos tuvāk. Ja smaržas uzrunā un patīk arī pēc vairākām dienām, varat tās iegādāties. Smaržu gadījumā tomēr svarīgākas ir sajūtas, kuras rada aromāts, kā tas liek justies, saspēlējas ar jūsu personību, vizuālo tēlu un emocionālo pasauli. Nav vērts tikai modes dēļ izvēlēties kādu kliedzošu aromātu, kas īsti nav jūsu, jo tas traucēs un pat var radīt diskomfortu. Gadās arī tā, ka atsevišķas smaržu sastāvdaļas izraisa galvassāpes, sliktu pašsajūtu, tā var būt ar īpaši intensīviem aromātiem.

Jādomā arī par smaržu pielietojumu

Pērkot smaržas, arī jādomā, kur tās izmantosiet, jo diezin vai viens aromāts būs piemērots visiem dzīves brīžiem, ja nu vienīgi kāds pavisam viegls un neuzkrītošs. Darba videi, lietošanai birojā kolēģu lokā jāizvēlas aromāti, kas ir vairāk atturīgi, bez specifiskām notīm, kas varētu būt apkārtējiem traucējošas. Brīvajam laikam un romantiskai videi var izvēlēties jau spilgtākus un rotaļīgākus aromātus. Bet svētkiem un citiem svinīgiem brīžiem piestāvēs izmeklēti un izteiksmīgi aromāti ar izteiktu raksturu, kas papildinās izsmalcinātu vakarkleitu, kokteiļkleitu vai uzvalku.