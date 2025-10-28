Jogas paklājiņš: pārsteidzošs fakts sportistiem

Jogas paklājiņš un fizika
Viens no iemesliem, kāpēc jogas treniņu veicam uz paklājiņa, ir tā materiāls, kas pasaudzē ceļus un rokas no abrazīvā grīdas seguma. Tomēr jogas paklājiņiem ir vēl būtiskāka loma vingrinājumu izpildē: tas ievērojami palielina saķeri un pēdas nonāk par 50-70% ciešākā kontaktā ar paklāju un neslīd prom jogas treniņa laikā. Tas ir būtiski ne tikai jogā, bet arī pilatēs, vingrinājumos ar savu svaru un stiepšanās laikā.
Viens nepatīkams fakts
Lai gan jogas paklāji teicami uzlabo saķeri, tikpat teicami tie uzkrāj baktērijas: publiskās trenažieru zāles sporta paklājos ir teju 100 x vairāk baktēriju nekā uz klozetpoda brilles (*1). Nav brīnums, ka arvien vairāk jogas entuziastu stiepšanos pēc treniņa izvēlas veikt uz sava personīgā jogas paklājiņa vai nu turpat trenažieru zālē, vai arī mājās. Tirgus seko līdzi pieprasījumam, un arvien plašāks ir īpaši izstrādāto antibakteriālo un sviedru noturīgo jogas paklājiņu klāsts. Šāds jogas paklājiņš ļauj ievērojami samazināt baktēriju uzkrāšanos tā materiālā.
Jogas paklāja biezums: ne viss der visam
Paraugoties uz sporta inventāra klāstu, nākas secināt, ka arī sporta paklājiņu piedāvājums aug plašumā. Parametru ir daudz, bet, līdzās antibakteriālajam materiālam, viens no būtiskākajiem ir paklāja biezums. Pēc biezuma sporta paklājus var iedalīt trīs veidos: plānajos, standarta un biezajos. Jogas treniņiem piemērotākie ir plānie sporta paklāji (3-5 mm), jo nodrošina kā stabilitāti, tā optimālu amortizāciju (jogas treniņos tā nedrīkst būt pārmērīga). Cita lieta ir eksplozīvajos treniņos, kur jāizvēlas biezie paklāji (10-20 mm), kas nodrošina lielāku mugurkaula, ceļu un potīšu kustību amortizāciju.
Atbilstoša materiāla un biezuma jogas paklājiņš sniegs iespēju pacelt jogas nodarbības augstākā līmenī, nodrošinot gan optimālu saķeri, gan samazinot baktēriju pārneses risku treniņa laikā.
(*1) https://www.fitrated.com/resources/examining-gym-cleanliness
