Jauna sadzīves tehnika – iespēja ietaupīt

Viena no iespējām, ir pārlūkot, kādu tad sadzīves tehniku lietojam ikdienā. Ļoti iespējams, arī it kā pierastā un, pārceļoties no vienas dzīvesvietas uz otru – mazliet apdauzītā veļas mašīna, patiesībā vairs īsti neatbilst mūsdienu standartiem un elektroenerģijas, kā arī ūdens patēriņš tai ir nepiedodami augsts. Elektroenerģijas patēriņu norāda sadzīves tehnikas elektromarķējums, kas būtībā ir uzlīme, kas rotā jauniegādāto tehnikas vienību. Bet jāatgādina, ka šī 2021. gada martā stājās spēkā jauni marķējuma standarti un, piemēram, līdzšinēja «A+++» klases veļas mašīna, šobrīd apzīmēta ar burtu «B». Kā arī ūdens patēriņš tiek norādīts vienā «ECO» mazgāšanas ciklā, nevis kā iepriekš – kāds ir vidējais patēriņš gadā. Ņemot vērā, ka patērētājs var nebūt pazīstam ar jaunajiem apzīmējumiem, pirmais, kas ieteicams, iegādājoties jaunu sadzīves tehniku, pakonsultēties ar pārdevēju, kurš piedāvās jums piemērotāko modeli, atbilstošāko ražotāja produktu, piemēram, LG veļas mašīnu u.tml.

Daži ekspertu ieteikumi, izvēloties jaunu veļas mašīnu – tā pa īstam novērtēt savu vajadzību. Piemēram, to, cik lielas ietilpības veļas mašīna jums ir nepieciešama. Tie uzskatīts, ka ģimenē, kurā ir 4-5 ģimenes locekļi, itin labi pietiks arī ar 8 kilogramu ietilpības veļas mašīnu. Ja pārsvarā veļu mazgāsiet zemās ūdens temperatūrās – patēriņš arī būs krietni mazāka. Tad – kādā telpā veļas mašīna atradīsies, kas savukārt noteiks krāsu, izmēru vai iekraušanas veidu (frontālu vai no augšas). Svarīga izšķiršanās ir arī par to, kādas funkcijas būs mūsu izvēlētajai veļas mašīnai. Piemēram, ja dzīvojam dzīvoklī, kurā nav balkona, lai, žāvējot veļu, istabā neveidotos nevajadzīgs mitrums, tirgū ir pieejamas veļas mašīnas ar žāvēju. Jā, energopatēriņš varbūt būs nedaudz lielāks, toties ieguvumi to jebkurā gadījumā atsvērs. Taču visbūtiskākā atziņa, ko apstiprinās arī jebkurš eksperts – veļasmašīnu vajadzētu ekspluatēt tā, kā to ir paredzējis ražotājs!