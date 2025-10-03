Ilgtermiņa auto noma vai koplietošanas pakalpojumu izmantošana: kurš no abiem ir izdevīgāks risinājums?

Mūsdienās, lai ērti pārvietotos un nokļūtu visur, kur vien nepieciešams, nav obligāti jāiegādājas personīgā mašīna, jo ir pieejami vēl dažādi citi mobilitātes risinājumi – īstermiņa un ilgtermiņa auto noma, kā arī auto koplietošanas pakalpojumi. Lai arī visos gadījumos tiek solītas ērtības un neatkarība, tas, kurš no variantiem būtu atbilstošākais tieši jums, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, vēlmēm, budžeta un nepieciešamības pēc mašīnas ikdienā. Raksta turpinājumā detalizētāk aplūkosim katru no variantiem un to priekšrocībām!
Nomāt vai koplietot – kāda ir izmaksu atšķirība?
Auto koplietošanas pakalpojuma galvenā priekšrocība ir maksāšana tikai par faktisko brauciena ilgumu. Tas nozīmē, ka, ja transportlīdzeklis nepieciešams, piemēram, tikai uz pāris stundām nedēļā, izmaksas būs zemākas, salīdzinot ar mašīnas nomāšanu. Pilsētniekiem, kuri galvenokārt pārvietojas ar kājām, velosipēdu vai sabiedrisko transportu un auto izmanto tikai atsevišķos gadījumos, šāds risinājums ir visai pievilcīgs. Tomēr, ja gadās iekļūt sastrēgumā, brauciens ar koplietošanas mašīnu varētu izrādīties visai padārgs.
Savukārt auto ilgtermiņa noma ir par stabilitāti un drošību. Klients uz noteiktu laiku savā rīcībā iegūst mašīnu, mēnesī maksājot noteiktu summu, kurā iekļautas visas izmaksu pozīcijas, kas saistītas ar spēkrata uzturēšanu un apkopi. Tā ir laba alternatīva gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, jo tēriņi ir prognozējami, bet mašīna – vienmēr pieejama.
Kādos gadījumos standarta auto noma ir labākā izvēle?
Neatkarīgi no dažādiem mūsdienīgiem mobilitātes risinājumiem, ilgtermiņa auto noma joprojām ir labākais risinājums vairākos gadījumos:
- braukšanai ceļojumos un komandējumos. Ja nepieciešams komforts, liels bagāžas nodalījums vai specifisks auto tips (piemēram, kemperis), tad auto nomas pakalpojumi nodrošina visdaudzveidīgāko izvēli atbilstoši katra vēlmēm, vajadzībām un finansiālajām iespējām;
- ilgtermiņa drošībai un servisam. Izvēloties nomas pakalpojumu, vienā maksājumā parasti tiek iekļauta gan transportlīdzekļa apkope, gan spēkā esošas OCTA un KASKO polises, sezonālo riepu maiņa un maiņas auto nodrošināšana nepieciešamības gadījumā;
- Eiropas apceļošanai auto koplietošanas pakalpojums nebūs labākais risinājums, jo tas ir paredzēts īsiem braucieniem pa pilsētu. Pretējā gadījumā var nākties šķirties no paprāvas naudas summas.
Nomas auto dažādām situācijām un vajadzībām
Foto: Freepik.com / senivpetro
Tūristiem
Ceļotājiem, kuri vēlas pilnvērtīgi izbaudīt brīnišķīgo Latvijas dabu, daudzveidīgo kultūru un bagātīgus gastronomiskos piedzīvojumus, optimālākais risinājums ir klasiskā automašīnas noma vai, piemēram, auto noma uz mēnesi, kas sniedz iespēju bez steigas un sabiedriskā transporta ierobežojumiem paviesoties visās iecerētajās apskates vietās un pilsētās.
Pilsētniekiem
Īpaši tie, kuri dzīvo centrā un auto izmanto reti, biežāk izvēlas mašīnu koplietošanas pakalpojumus, jo nav jāmaksā par stāvvietām un apdrošināšanu. Tomēr, ja transportlīdzeklis nepieciešams regulāri, kaut vai dodoties uz darbu, daudz izdevīgāks risinājums būs ilgtermiņa auto noma.
Uzņēmējiem
Ilgtermiņa auto noma uzņēmumiem sniedz vairākas būtiskas priekšrocības, piemēram, nodrošina autoparka uzturēšanu, kā arī samazina administratīvo slogu un pats galvenais – ļauj ietaupīt laiku, ko ieguldīt uzņēmuma attīstībai.
Privātpersonām
Ģimenēm vai cilvēkiem, kuru ikdiena bez mašīnas nav iedomājama, bet tajā pašā laikā nav arī vēlmes uzņemties kredītsaistības jauna auto iegādei, atbilstošs risinājums ir ilgtermiņa auto noma. Ilgtermiņa auto noma privātpersonām nodrošina visas ērtības, turklāt nav jāraizējas par regulāru apkopju veikšanu, remontdarbu izmaksu segšanu, kā arī mašīnas pārdošanu.
MyAvis automašīnu ilgtermiņa noma – izdevīgs risinājums ikvienam
MyAvis ilgtermiņa auto noma ir lieliska alternatīva mašīnas iegādei vai tās līzingam. Tā ir iespēja ikvienam – gan privātpersonām, gan uzņēmumiem – baudīt mūsdienīgu auto sniegtas priekšrocības, vienlaikus izvairoties no papildu slēptām izmaksām un rūpēm par spēkrata uzturēšanu.
MyAvis piedāvājumā ir mašīnas dažādām vajadzībām un dzīvesveidam, sākot no kompaktiem pilsētas auto līdz ietilpīgām ģimenes mašīnām vai biznesa klases modeļiem. Pateicoties elastīgiem līguma nosacījumiem, jebkurā brīdī iespējams mainīt mašīnu.
Ja automašīna nepieciešama ikdienā, bet nav aktuāla tās iegāde un īpašumtiesību iegūšana, izdevīgākais risinājums būs automašīnu noma. Citkārt var arī izvēlēties auto koplietošanas pakalpojumus.
Ilgtermiņa auto noma ir droša izvēle kā privātpersonām, tā uzņēmumu pārstāvjiem. Izvēlieties MyAvis pakalpojumu, nodrošinot mobilitāti bez jebkādām rūpēm un raizēm!
