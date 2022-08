Dezodorants – svaiguma sajūtai visas dienas garumā

Svaiguma un tīrības sajūta tiešā veidā ietekmē arī mūsu pašpārliecinātību. Nepatīkams sviedru aromāts un sasvīdušas paduses var būt traucēklis ikdienas gaitās, tāpēc ir pieejami dažādi līdzekļi, kas palīdz šo problēmu novērst. Vieni no šādiem produktiem ir dezodoranti, kas nodrošina svaiguma sajūtu visas dienas garumā, palīdzot izvairīties no svīšanas nepatīkamajiem simptomiem. Kādu dezodorantu izvēlēties? To uzzināsiet tālāk rakstā.

Dezodorants un antiperspirants ir atšķirīgi produkti

Izvēloties līdzekli, kas palīdzēs jums justies svaigi, būtiski atcerēties, ka dezodorants un antiperspirants nav viens un tas pats produkts. Pretsviedru līdzeklis jeb antiperspirants spēj nomākt sviedru izdalīšanos, sašaurinot vai pilnībā bloķējot sviedru dziedzerus. Savukārt, dezodorants nespēj nomākt sviedru izdalīšanos, taču tas nodrošina patīkamu aromātu un samazina baktēriju daudzumu. Ikdienā atbilstoši nepieciešamībai var izmantot abus produktus, taču jāņem vērā, ka pretsviedru līdzekļu iedarbība ir agresīvāka, tāpēc nav ieteicams tos izmantot bez pārtraukuma, jo jutīgākai ādai tas var rezultēties ar iekaisumu un citām problēmām.

Dezodorants – patīkamam aromātam

Dezodoranti ir neaizstājami higiēnas produkti, kas efektīvi palīdz novērst nepatīkamo aromātu, samazināt baktēriju daudzumu, kā arī sniegt tīrības sajūtu, tāpēc tā ir lieliska izvēle, ja ikdienā svīšana nav pārāk aktīva. Tāpat kā citi skaistumkopšanas līdzekļi, arī dezodoranti ir jāiegādājas atbilstoši ādas tipam. Jutīgai un sausai padušu ādai labāk izvēlēties produktu, kas nesatur spirtu, un kura sastāvā nav agresīvas smaržvielas un sastāvdaļas. Lai arī dezodoranti nespēj novērt sviedru izdalīšanos, tie lieliski palīdz saglabāt pārliecību par sevi un svaiguma sajūtu. Turklāt, ir pieejams arī plašs organisko dezodorantu klāsts.

Organiskie dezodoranti

Arvien vairāk cilvēku izvēlas dot priekšroku organiskajiem dezodorantiem, kuru sastāvā galvenokārt ir dabīgas izejvielas. Tie rūpējas par saudzīgu attieksmi gan pret ādu, gan vidi. Protams, tā kā šie produkti sastāv no dabas vielām, to spēja novērst svīšanu nav pārāk augsta, taču tie spēj nodrošināt patīkamu aromātu. Turklāt to sastāvs, ir lieliski piemērots jutīgai padušu ādai. Jāņem vērā, ka, lai svaiguma sajūta saglabātos visas dienas garumā, iespējams, šo produktu vajadzēs uzklāt atkārtoti. Tomēr tas ir dabai un ādai draudzīgs risinājums, kas nodrošinās patīkamu pieredzi un svaiguma sajūtu.

Kā pareizi lietot dezodorantu?

Dezodoranta lietošana atkarīga no tā, kāds produkts izvēlēts – sprejs, rullītis, zīmulis vai krēms. Izsmidzināms dezodorants jāsakrata un jāizsmidzina aptuveni 15 cm attālumā no ādas, savukārt pārējie produkti jāuzklāj tiešā kontaktā ar padušu ādu. Lai uz apģērba nepaliktu traipi, pēc dezodoranta uzklāšanas jānogaida kamēr tas nožūst. Tāpat jāatceras, ka līdzekļi jālieto uz tīras ādas. Vislabāk dezodorantu uzklāt uzreiz pēc mazgāšanās. Ja dienas gaitā produktu ir nepieciešams uzklāt atkārtoti, kā tas var būt organiskā dezodoranta gadījumā, paduses vispirms jāizmazgā vai jānotīra ar mitro salveti. Tāpat būtiski atcerēties, ka nav nepieciešamības produktu izmantot lielā daudzumā, jo tas nemaina dezodoranta efektivitāti.

