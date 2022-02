Cilvēcīga attieksme – Aizdevums.lv kvalitātes standarts

Laipnība nemaksā neko, bet paveic daudz

Aizdevums.lv veiksmīgi Latvijā savu biznesu attīstījis jau vairāk nekā 20 gadu garumā un joprojām ik dienu pārliecinās, cik liela ietekme jebkuros uzņēmuma procesos ir tam, kā attiecamies pret otru, kā atbalstām kolēģi ikdienā, kā nodrošinām atgriezenisko saiti un izrādām patiesu ieinteresētību. Tās ir laipnības, kuras neprasa no mums daudz, bet atstāj tik dziļi paliekošu iespaidu ne tikai uz iesaistītajiem cilvēkiem, bet sabiedrību kopumā. Nav būtiski, vai tā ir saruna klātienē, pa tālruni vai elektroniskā pasta vēstulē – vienmēr varam būt laipni, cieņpilni un cilvēcīgi gan tad, kad jāpārrunā pozitīvas lietas, gan brīžos, kad jārisina kāds problēmjautājums. Cilvēcīga attieksme ir iespējama jebkurā situācijā un apstākļos. Tas neprasa papildu laiku, līdzekļus un zināšanas. Uzņēmums Aizdevums.lv šīs vērtības ir padarījis par sava darba kvalitātes standartu, kas tiek ievērots ikvienā ikdienas situācijā – gan uzņēmuma iekšējos procesos, gan darbā uzņēmuma filiālēs.

Attieksme un novērtējums ir tikpat būtisks kā alga

Veidojot Aizdevums.lv kolektīvu un tā pārvaldības principus, esam jau sākotnēji vadījušies pēc augstākajiem standartiem, kas ieviesti un sekmīgi darbojas visos grupas uzņēmumos. Darbinieks kā vērtība, kā personība, kurai svarīgs ir ne tikai atalgojums naudas izteiksmē, bet arī citi ieguvumi no savas darba vietas. Mēs ikviens alkstam iegūt novērtējumu par to, ko darām. Ja ilgstoši to nesaņemam, zūd motivācija strādāt, neredzam tam jēgu. Pat tad, ja ik mēnesi bankas kontā ienāk pieklājīga alga. Tāpēc mūsu uzņēmumā īpaši tiek domāts par to, lai mūsu profesionālie un enerģiskie darbinieki saņemtu ne tikai konkurētspējīgu atalgojumu, bet arī cilvēcīgu novērtējumu un attieksmi. Lai viņi darba vidē justos patīkami. Iespējams, tieši šo augsto standartu dēļ mūsu vakancēm vienmēr piesakās lieliski kandidāti, kuri novērtē šo uzņēmuma politiku un vēlas kļūt par daļu no aizrautīgā un profesionālā kolektīva.

Biznesa ētika, kas balstās cilvēcīgās vērtībās

Sava biznesa ētika ir tas stingrais satvars un pamats, kas nepieciešams ikvienā uzņēmumā, jo bez tā strādāt ir ļoti grūti. Šie standarti ir tie, kas vada kolektīvu cauri jebkurai situācijai, rādot, kā organizēt darbu, kādus principus ievērot saskarsmē, ar kādiem līdzekļiem sasniegt uzņēmuma biznesa mērķus. Aizdevums.lv sava darba ētiku vienmēr balstījis tieši cilvēcīgās vērtībās un godprātīgā attieksmē pret ikvienu, ar kuru savā ceļā saskaramies. Un šīs vērtības ir ikdienas vadmotīvs ikvienam darbiniekam – gan mūsu speciālistiem Aizdevums.lv filiālēs, gan vadošajiem darbiniekiem, kuri pārrauga visu filiāļu darbu un rūpējas par uzņēmuma lielo mērķu sasniegšanu. Šo vairāk nekā divdesmit gadu laikā uzņēmums ir krietni izaudzis, jo šobrīd filiāles darbojas jau astoņās pilsētās visā Latvijā. Šo izaugsmi sekmējis tas, ka uzņēmums vienmēr strādājis, lai radītu cilvēcīgu, cieņpilnu un drošu vidi, kurā ikviens ir sadzirdēts, uzklausīts un novērtēts.