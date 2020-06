Četri azartspēļu pareģojumi nākamajiem desmit gadiem

Izmaiņas pasaulē nāk ātrāk un ātrāk, pateicoties tehnoloģijām un atklātai zināšanu pieejamībai. Pieeja praktiski jebkam, ko vēlies zināt, ir tikai dažu sekunžu attālumā, veicot meklēšanu savā tālrunī vai datorā. Tas nozīmē, ka lietas mainās ātrāk nekā jebkad.

Dažas no izmaiņām ir labas, tādas, kā uzlabojumi medicīnā, un dažas ir sliktas, piemēram – iespēja cilvēkiem ar ļauniem nodomiem piekļūt informācijai un produktiem, kas tiem nepieciešami, lai piepildītu savus ļaunos nolūkus. Uzlabojumi visās jomās turpināsies, tāpēc gudri cilvēki un kompānijas meklē jaunus veidus, kā gūt labumu no izmaiņām.

Azartspēļu industrija nav imūna pret uzlabojumiem. Lietas ir mainījušās vairākās jomās pēdējo desmit gadu laikā, un tās turpinās mainīties. Sadarbībā ar KazinoLatvia.lv esam sagatavojuši četrus azartspēļu pareģojumus turpmākajiem desmit gadiem. Visi četri no tiem jau notiek kaut kādā līmenī, taču visi četri no tiem turpināsies un paātrināsies turpmākās desmitgades laikā.

1 . Sporta likmju līnijas kļūs stabilākas

Bukmeikeri ir kļuvuši labāki stabilāku likmju līniju nospraušanā vairāku gadu gaitā. Un es paredzu, ka tie turpinās uzlabot savas līnijas nākamās desmitgades laikā. Ikvienam ir pieeja lielākam informācijas daudzumam, sporta un atlētu analīzei nekā jelkad agrāk.

Gudri sporta likmju licēji izmanto šo informāciju, lai pieņemtu labākus lēmumus, un bukmeikeri izmanto to, lai izveidotu stabilākas likmju līnijas.

Padomājiet par to, ka ir daži labi statistikas uzlabojumi, kas Jums ir pieejami šodien un kas neeksistēja pirms desmitgades. Beisbolā, spēlētāja kopējais ieguldījums komandā (“WAR”) un aizsardzības zonas reitings palīdz likmju licējiem paredzēt spēļu iznākumus tādos veidos, kādi iepriekš nav bijuši iespējami.

Bukmeikeri velta vairāk resursu un laika, nekā sporta likmju licēji, lai iestatītu to līnijas, un bukmeikeri jau izmanto visu iespējamo informāciju, kurai tiem ir piekļuve. Bukmeikeri turpinās izmantot advancētus statistiskos datus un precizēs savas līnijas. Galu galā, tas samazinās izdevīgas derību iespējas visiem, izņemot dažus procentus no sporta likmju derību dalībniekiem.

2 . Labas blekdžeka spēles būs grūtāk atrast

Šodien ir grūtāk atrast labas blekdžeka spēles, nekā pirms desmit gadiem, un situācija tikai pasliktināsies. To apliecina 6:5 blekdžeka galdu pieplūdums. Un pat galdi, kur joprojām izmaksa ir 3:2, izmanto sliktākus noteikumus, nekā pagātnē.

Diemžēl, neredzu, ka šī tendence varētu mainīties. Tik ilgi, kamēr blekdžeka spēlētāji spēlē uz galdiem ar sliktiem noteikumiem, kāpēc lai kazino kaut ko mainītu? Lielākajai daļai blekdžeka spēlētāju nav ne jausmas, kā šie noteikumi tiem rada grūtības, un kazino nav ieinteresēti, lai tiem būtu gudri blekdžeka spēlētāji jebkurā gadījumā. Tik ilgi, kamēr kazino var aizpildīt galdus, kuriem ir neizdevīgi noteikumi, tie pelna vairāk naudas un pievienotā vērtība ir tāda, ka tie liek spēlētājiem – labuma meklētājiem meklēt citas iespējas.

Vienīgais veids, lai parādītos vairāk blekdžeka galdu ar labiem nosacījumiem atgriežamies, ir, ja spēlētāji pārtrauktu spēlēt tagadējās spēles. Un es vienkārši neredzu to notiekam.

Viena vieta, kur Jūs joprojām varētu būt spējīgs atrast blekdžeka galdus ar labiem noteikumiem ir tiešsaistē, un tiešsaistes galdiem ir dažas priekšrocības, kas nav klasisko kazino galdiem. Tiešsaistes kazino var piedāvāt labākus blekdžeka noteikumus tāpēc, ka spēlētāji, kas skaita kārtis, vairs nevar pieveikt spēles un spēlētāji var izspēlēt vairāk partiju nekā klasiskajā kazino.

Tiešsaistes kazino ir arī lētāk piedāvāt blekdžeku nekā klasiskajiem kazino, jo tiem ir mazākas izmaksas. Viņiem nav jāmaksā dīlerim, jāpērk galdi un kārtis, kā arī jāuztur gigantiska ēka, kā tas ir klasiskajā kazino.

3 . Tiešsaistes azartspēles būs legalizētas un apliktas ar nodokli lielākajā daļā ASV

Tehniski, lai šis pareģojums piepildītos, tiešsaistes azartspēles jālegalizē vien 26 no 50 štatiem. Es nedomāju, ka vispār pastāv jautājums, vai tas notiks, un es nedomāju, ka tas aizņems desmit gadus. Es nebūtu pārsteigts, ja kāda no legalizētām tiešsaistes azartspēļu formām būtu pieejama 45 vai vairāk no 50 ASV štatiem desmit gadu laikā.

Daži štati, tādi, kā Jūtas štats un Havaju salas, pamatā nepiedāvā nekādu azarstpēļu veidu un nešķiet, ka grasītos veikt izmaiņas. Taču lielākā daļa štatu ir vairāk ieinteresēti nodokļu ieņēmumos, nekā savu pilsoņu uzraudzībā, tāpēc, ja tie var palielināt nodokļu ieņēmumus, viņi apsvērs jebko.

Šobrīd Jūs redzat vairāk un vairāk štatu, kas legalizē sporta derības, un ASV jau ir legalizējusi tiešsaistes pokeru un tiešsaistes kazino dažos štatos. Lai gan tas var likties lēni, tas, ka tiešsaistes azartspēļu legalizācija izplatās ASV, ir fakts.

ASV ir unikāla juridiskā situācija ar dažām pilnvarām, kas atrodas federālās valdības rokās un citām valsts kontroles rīcībā esošajām pilnvarām. Iespējams, ka federālā valdība mēģinās izveidot kaut kādu legalizētu tiešsaistes azartspēļu sistēmu, bet ticamākais scenārijs ir tas, ka tas viss joprojām notiks katra štata līmenī.

Viena no problēmām ar to, ka nosacījumi atšķiras katrā štatā ir tāda, ka beigās Jums ir dažādi likumi, balstīti uz to, kur atrodaties. Taču Jūs jau redzat, ka daži štati sadarbojas, piemēram, tie, kas dala savu pokera spēlētāju bāzi.

Svarīgākā noteicošā lieta, kas turpinās tāda būt, ir tā, ka ASV pilsoņi jau spēlē azartspēles ar reālu naudu tiešsaistē un štati neievāc nodokļus no vairuma šo aktivitāšu. Ir skaidrs, ka štati un federālā valdība nebūs spējīga pilnīgi aizliegt tiešsaistes azartspēles, jo tie ir centušies un cietuši neveiksmi.

Nākamais solis ir azartspēļu legalizēšana un aplikšana ar nodokli. Štati varētu arī gūt peļņu no tā, ja nevarēs to apstādināt. Es nevaru iedomāties vēl reālistiskāku scenāriju nākamajiem desmit gadiem.

4 . Klasiskās kazino kompānijas pieveiks tiešsaistes azartspēles

Klasiskie kazino un azartspēļu uzņēmumi jau pārslēdzas uz tiešsaistes kazino un azartspēļu aktivitātēm regulētos tirgos, un šī tendence pastiprināsies. Daudzu gadu garumā ir pastāvējis dalījums starp klasiskajiem kazino un tiešsaistes azartspēlēm. Kompānijas vai nu vadīja klasiskos kazino, vai tiešsaistes kazino.

Daži klasisko kazino īpašnieki ir cīnījušies ar tiešsaistes kazino visos iespējamajos veidos. Tas ir likumsakarīgi, jo tiešsaistes kazino mērķē uz tiem pašiem klientiem, uz kuriem tēmē klasiskie azartspēļu uzņēmumi, un spēlētājiem ir ērtāk ielogoties savā kontā un spēlēt no mājām savā datorā, planšetē vai viedtālrunī, nekā pavadīt laiku ceļā uz klasisko kazino, bukmeikeru kantori vai pokera istabu.

Lai gan klasisko kazino īpašniekiem ir bijusi iespēja novilcināt tiešsaistes kazino legalizāciju dažās teritorijās, arvien vairāk un vairāk dislokāciju izvēlas legalizēt un saņemt daļu no tā, kas jau notiek caur aplikšanu ar nodokli. Tieši kā es paredzēju tiešsaistes azartspēļu ekspansiju ASV iepriekšējā sadaļā, azartspēles turpinās izplatīties arī visā pasaulē.

Gudrākie klasisko azartspēļu uzņēmumu īpašnieki jau savā veidā veic uzbrukumu tiešsaistes azartspēļu tirgum, kur tas legāli ir iespējams, un šie uzņēmumi gatavojas ķerties klāt arī tiem, kas joprojām pret to cīnās.

Taču veiksmīgāko klasisko azartspēļu īpašnieki nav stulbi, un galu galā sapratīs, ka ir jāiesaistās tiešsaistes kazino pasaulē.

Kad tas notiks, šie īpašnieki sāks iegādāties tiešsaistes azartspēļu vietnes un veidot savus tiešsaistes azartspēļu portālus. Jūs joprojām varēsiet atrast dažas neatkarīgas tiešsaistes azartspēļu vietnes, taču lielās korporācijas izstums daudzus vidējos un mazos industrijas dalībniekus.

Tā būs realitāte gan klasiskajiem azartspēļu uzņēmumiem, gan populārākajām vietnēm, kas piedāvā azartspēļu padomus un pārsūta datu plūsmu tiešsaistes azartspēļu vietnēm.

Es nezinu, vai šis pagrieziens, ka lielie klasiskie kazino pārņems tiešsaistes kazino ir labs vai slikts. Es vienmēr esmu tiecies uz neatkarīgo operatoru brīvību un uzņēmēja garu, taču pastāv lielas problēmas, kas saistītas ar tirgu, ko vada mazi neatkarīgi dalībnieki. Protams, var rasties arī grūtības ar lielām korporācijām, kas pārvaldīs lietas, tāpēc veselīga abu kombinācija tomēr varētu būt labākā iespējamā izeja.

Noslēgums

Daudzas lietas var izmainīties pasaulē katru desmitgadi, un tas attiecināms arī uz azartspēļu industriju. Daudzas izmaiņas ir gaidāmas nākamo desmit gadu laikā, un četriem pareģojumiem, kurus es izteicu šajā rakstā, ir potenciāls piepildīties.

Jūs jau redzat stabilākas līnijas un mazāk labu blekdžeka galdu nekā pirms desmit gadiem, un tiešsaistes azartspēles lēnām kļūst legalizētas ASV. Dažās valstīs klasiskās azartspēļu kompānijas virzās tiešsaistes azartspēļu virzienā, un tas turpināsies.