Bērnu frizētava Rīgā – «Hair Room»

Tieši tāpēc bērnu frizētava Hair Room, kas atrodas tirdzniecības centrā Damme Imantā, piedāvā ideālus apstākļus gan pirmajam bērna apmeklējumam, gan regulārām matu griezuma vizītēm bērniem visos vecumos.
Pirmais frizētavas apmeklējums ir nozīmīgs un satraucošs brīdis gan bērnam, gan vecākiem. Mēs Hair Room to lieliski saprotam un darām visu, lai šī pieredze bērnam būtu pēc iespējas patīkamāka un priecīgāka. Mūsu draudzīgie frizieri prot iepazīties ar bērnu, izveidot kontaktu un radīt uzticības pilnu atmosfēru. Tas ir īpaši svarīgi pašiem mazākajiem apmeklētājiem – bieži vien tieši pirmais apmeklējums nosaka bērna attieksmi pret frizētavām nākotnē.
Kā vecākiem sagatavoties pirmajam apmeklējumam? Mēs iesakām iepriekš pastāstīt bērnam, kas viņu sagaida – piemēram, cik jautri būs sēdēt automašīnas formas krēsliņā, skatīties mīļākās multfilmas un izvēlēties jaunu stilīgu frizūru. Mājas apstākļos varat pamēģināt “apgriezt” rotaļlietu vai izlasīt grāmatu par frizūru – tas palīdzēs mazināt iespējamo baiļu un satraukuma sajūtu.
Hair Room mēs rūpējamies, lai bērniem būtu ērti:
- īpaši krēsli automašīnas formā,
- multfilmas pēc izvēles,
- mājīga un patīkama atmosfēra,
- laipni un uzmanīgi frizieri.
Tas viss pārvērš matu griešanu par aizraujošu un bezrūpīgu piedzīvojumu!
Mūsu frizieriem ir liela pieredze darbā ar bērniem – viņi strādā ātri, kvalitatīvi un rūpīgi, ņemot vērā bērna vecumu, matu struktūru un vecāku vēlmes. Mēs piedāvājam modernas un stilīgas frizūras zēniem un meitenēm – no pašiem mazākajiem līdz pusaudžiem, izmantojot tikai drošus un profesionālus rīkus un līdzekļus.
Hair Room – tā ir vieta, kur par jūsu bērna izskatu rūpējas ar mīlestību un uzmanību pret detaļām. Mēs piedāvājam ērtu pierakstu, pieejamas cenas un individuālu pieeju katram klientam.
Nāciet pie mums frizētavā Imantā, tirdzniecības centrā Damme, un uzdāviniet savam bērnam ne tikai skaistu frizūru, bet arī pozitīvas emocijas no pirmā (vai jebkura!) apmeklējuma!
Mūsu pakalpojumi
Kāpēc izvēlas tieši mūs?
- Ērta atrašanās vieta tirdzniecības centrā Damme
- Ērta online pierakstīšanās mūsu mājaslapā
- Mājīga atmosfēra un uzmanīga attieksme pret katru klientu
- Plašs pakalpojumu klāsts vīriešiem, sievietēm un bērniem
- Mūsdienīgas matu griešanas un krāsošanas tehnikas
Pierakstieties tiešsaistē vai ienāciet pie mums – Hair Room jūs atradīsiet ne tikai jaunu frizūru, bet arī stilu, pārliecību un lielisku garastāvokli!
