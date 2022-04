Pavasarīgas pārdomas rudenīgās noskaņās

Būs! Nē – nebūs! Aptuveni tāda ir saīsinātā versija diskusijai, kas notika redakcijā, mēģinot paredzēt, kā tad būs ar Covid-19 šī gada rudenī. Interesanti, ka viennozīmīgas atbildes, cik gadījies lasīt, nav arī jomas ekspertiem. Kā paši neslēpj, tas tādēļ, ka šis vīruss pārsteidzis ne vienu reizi vien, īpaši jau ar savu spēju mutēt jeb pārveidoties. Tomēr diezgan drošticams, ka vīruss pavisam nepazudīs gan, un, ļoti iespējams, pēc vasaras atvaļinājuma atkal uzņems skrējienu. Cik plašā mērogā un kādā formā? Kas to lai tagad pasaka, un taisnība jau savā ziņā tiešām ir arī tiem, kas saka, ka uz tāda – teju kodolkara draudu fona (trīsreiz spļauju pār plecu) – tas viss šobrīd šķiet nu tā – mazsvarīgi, laikam.

Un tomēr. Būtu melots, ja sacītu, ka mani nu nekādi neiekustināja ziņas par lielo brīvlaišanu, ko Latvijas valdība paredzējusi no 1. aprīļa. Tas ir tāds piesardzīgs prieciņš par to, ka būs tomēr it kā ērtāka sadzīve, jo, piemēram, nevajadzēs tik rūpīgi vaktēt, vai pašai un arī bērniem allaž sejas maskas azotē. Vienlaikus, atzīstos grēkā, nedaudz aizkaitinājums par to, ka tas, kas bija ar tik lielu pārliecību atzīts par teju vienīgo jēdzīgo metodi, kā cīnīties ar pandēmiju, proti, vakcinācija, šobrīd tikpat viegli tiek… atcelts? Nē, nu taisnības labad jāsaka, ka atceltas tiek tikai stingrās prasības pēc vakcinācijas obligātuma dažādās jomās strādājošajiem, skaidrojot, ka epidemioloģiskā situācija esot gana laba. Gribētos, protams, ticēt, ka tieši tas ir galvenais vilcējspēks šādiem lēmumiem, nevis, piemēram, salīdzinoši tuvās vēlēšanas. Taču, jāatzīst, ka līdzšinējā pieredze liek tomēr pieklājīgi šaubīties…

Lai vai kā, šobrīd, kad daļa sabiedrības izdarījusi izvēli par labu vakcinācijai, daļa paļāvusies uz izslimošanu vieglā formā vai vienkārši – izslimojusi Covid-19 negribot, visticamāk, uz kādu brīdi tiešām varam atvilkt elpu. Un es no sirds ceru, ka tas, kas notiks rudenī, vairs nebūs tāds – ar pandēmijas svaru, jo vairāk tādēļ, ka, šķiet, Latvijā vēl vienu stingro ierobežojumu sezonu diez vai spēsim morāli un fiziski (lasi – finansiāli) pārciest. Lai… nebūtu! Ne pandēmijas, ne attiecīgi ierobežojumu un arī… kara!