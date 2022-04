Paši savām mazām rociņām!?…

Pēdējās nedēļās politiskajās aprindās dažādās politiķu pulcēšanās vietās, tai skaitā augstākā līmeņa valsts informatīvās telpas drošībai veltītās sanāksmēs un speciālu komisiju sēdēs, pašvaldībnieku saietos un jo īpaši sociālajos tīklos izskanējuši vairāki tiešām nopietni uzbrukumi žurnālistiem un medijiem, kas liecina par to, ka vismaz daļai no politiskās elites ir visai maz sajēgas gan par demokrātiju, gan savu lomu tajā. Bet, piemēram, nacionāļu Iesalnieka plosīšanās tviterī, apsaukājot Latvijas žurnālistu izcilību un pavisam noteikti pelnīti ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvoto Nelliju Tjarvi un viņas mirušo vīru, tāpat cūcisko vēršanos pret krievu tautības, bet latviešu medijos strādājošajiem žurnālistiem – mūsu valsts patriotiem Olgu Dragļevu un Iļju Kozinu, no vienas puses var nosaukt par ļoti slikti audzināta puišeļa nelietību. Taču…, apzinoties šī brīža situāciju, ko nosaka karš Ukrainā un ”izlaidīgā puišeļa” politisko statusu (vai tiešām tāds ir Saeimas deputāts?!), manuprāt, jau varam runāt par tiešu apdraudējumu valsts informatīvajai telpai un drošībai!… Ceru, ka gan partijas biedri, gan Saeimas augstākās amatpersonas šo notikumu arī attiecīgi izvērtēs un beidzot arī atbildēs Latvijas Žurnālistu asociācijas atklātajai vēstulei pēc būtības, ne tā kā partijas vadītājs savā Raivis Dzintars, savā e-pasta vēstulē faktiski attaisnojot Iesalnieku… Atsevišķas slejas un izvērtējuma vērts noteikti ir arī aizsardzības ministra Arta Pabrika uzbrukums sabiedriskā medija žurnālistiem…

Jā, diemžēl, runājot par politiķu zināšanām tādā ”mācību priekšmetā” kā medijpratība, kas tagad kā caurviju kompetence jāapgūst katram skolēnam, bieži varam viņus saukt par… analfabētiem. Par to varējām pārliecināties, piemēram, pirms nedēļas, kad Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Māris Kučinskis, spriežot, kā vajadzētu stiprināt mūsu valsts informatīvo telpu, sargājot to tai skaitā pret propagandu un dezinformāciju, skaidroja (arī publiski Latvijas Radio), ka šo lietu varētu nodot… pašvaldību rokās! Protams, protams, kopā ar attiecīgu finanansējumu, nu, ja pareizi sapratu, teju 500 tūkstošu eiro apmērā (tā ir dubultotā summa, ko gadā, startējot īpašos projektu konkursos, var saņemt visi valsts reģionālie mediju kopā, televīzijas un radio ieskaitot). Viņa domu, tiekoties ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, šonedēļ atbalstoši uztvēra Latgales kolēģi – pašvaldību vadītāji. Jā, kāpēc gan ne, ja, piemēram, gan Rēzeknē, gan Daugavpilī katram vadonim jau ir pa kabatas pašlavināšanās jeb propagandas ruporam?!… Un laikam neviens no šiem kungiem nav pat dzirdējis, ko par šo pērnā gada nogalē secinājusi Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) pētnieku grupa, proti, ka iedzīvotāji un pašvaldības ir nepietiekami zinoši, kā atpazīt informatīvos apdraudējumus un rīkoties, ar tiem saskaroties! Un tas arī saprotams. Pirmkārt, jau tāpēc, ka katrai profesijai, amatam ir savs apgūstamo zināšanu loks. Vairums cilvēku, atšķirībā no profesionāliem žurnālistiem, mediju vadītājiem, domāju, iepriekš nav apguvuši melu, dezinformācija atklāšanas un dekonstrukcijas metodes, informācijas avotu izvērtēšanas, kvalitatīvas viedokļu daudzveidības izmatojumu un daudzas citas mūsu profesionālajā darbībā svarīgas zināšanas. Bet otrkārt, mūsu valstī lielākoties tieši pašvaldību politiķu autoritārisma tieksmes (Ventspils, Jelgava, Rēzekne, saskaņiešu Rīgā…) vai demokrātijas pamatprincipu zināšanu trūkums (visas citas, kas līdz šim un dažviet joprojām pat pēc likuma izmaiņām izdod ”savas avīzītes”) ir gadiem, pat gadu desmitiem skalojušas cilvēku smadzenes, neatkarīgas žurnālistikas un mediju vietā par viņu pašu (un arī neatkarīgu mediju veidotāju nodokļos samaksāto) naudu iesmērējot labākajā gadījumā žurnālistikas imitāciju un smukstāstiņus, bet sliktākajā… Kā ir sliktākajā, varējām vērot arī Tukuma nesenajā vēsturē, kur pašvaldības izdevums, kā arī mājas lapa un sociālie tīkli tik izmantoti atsevišķu ”supermenu” – visvaroņu (kas vienīgie visu cēluši, vēluši un darījuši) slavināšanai vai arī šiem pašiem lāčplēšiem nevēlamu, traucējošu novadnieku apmelošanai un izķengāšanai…

Starp citu, ja pa šiem gadiem napamanījāt, tad tieši tā – ar neatkarīgu mediju iznīcināšanu, vietā liekot vienīgos un pareizos, jo varu apjūsmojošos, apkalpojošos un tai izdabājošos propagandas orgānus – arī sākās cerību, tas ir, iespējami demokrātiskas Krievijas nāve… Vai tiešām mūsu politiķi gatavi paši savām rociņām ko līdzīgu saorganizēt arī te, joprojām brīvā, neatkarīgā un tomēr pa demokrātijas ceļu ejošā Latvijā?