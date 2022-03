Meli nav nekāda “alternatīvā informācija“!

Laikā, kad tapināju iepriekšējo redakcijas sleju, kas lielā mērā tika veltīta dezinformācijai sociālajos tīklos, Putins un viņa armija vēl tikai tirinājās pie Ukrainas robežas. Aptuveni nedēļu vēlāk situācija kļuvusi sliktāka…daudz, daudz sliktāka. Ukrainā pat miera (it kā!) sarunu laikā Krievijas armija tikai pastiprinājusi savu agresiju, nežēlīgi apšaudot civiliedzīvotājus. Ir taču tik ērti izšaut raķetes no pārdesmit kilometru attāluma, ja pašiem nemaz nav jāieskatās nogalināto bērnu sejās, vai ne? Oficiāli gan Krievija vēl arvien uzstāj, ka Ukrainā… nemaz neesot iebrukusi, ka cīnās ar iedomātiem ”narkomāniem un nacionālistiem” (it kā šajā gadījumā tas – būt nacionālistiski noskaņotam savā nacionālajā, suverenajā valstī – ir kaut kas nosodāms!) un būtībā…nu, ja,…paši ukraiņi viens otru apšaujot.

Tas, ka tie ir meli un pat ne baltiem diegiem šūti, mums, kam ir iespēja sekot notikumu gaitai pa dažādiem informācijas kanāliem, ir pavisam skaidrs, jo bruņu tehniku, kas veido kilometriem garas rindas uz Ukrainas ceļiem, nav nekas tāds, ko mūsdienu tehnoloģiju laikmetā ir iespējams noslēpt. Informācijas, vismaz pie mums, Latvijā, Eiropā, arī citviet pasaulē, kur pieejams internets un demokrātiski, neatkarīgi mediji, ir tik daudz, ka tikai ļoti apzināti to ignorējot, iespējams noticēt Putina un viņa galma propagandai.

Tomēr – nu ir taču gana daudz vēl tādu, kas no “alternatīvā viedokļa“ vakcinācijas jautājumā tagad itin veikli pārmetušies uz “tautu draudzības“ sludināšanu vai, pat daudz aiz puķēm neslēpjoties, pasakot, ka “ukraiņi paši vainīgi”, neaizmirstot, protams, piebilst: “Neskatieties oficiālās ziņas!“ Ja tā nav āža kāja jeb visskaidrākais apliecinājums tam, kas šos skribentus (paši sevi gan sauc par brīvajiem žurnālistiem un viedokļu līderiem), ”īstās” Satversmes meklētājus un valdības gāzējus piestutē mums absolūti nedraudzīga kaimiņvalsts, tad – kas tas ir?! Protams, tam pa vidu ir gana daudz ļaužu, kas tam visam acīmredzot no sirds tic, jo taču ņēmuši vērā padomu un nevienam oficiālam informācijas avotam vienkārši neuzticas! Viņi veido savu viedokli par pasauli, tai skaitā notikumiem Ukrainā, balstoties uz interneta biezokņos sagrābstītajiem “alternatīvajiem faktiem”. Dzīvojam demokrātijā, kur viedokļu daudzveidība un iecietība – viena no vērtībām. Bet šajā gadījumā nav iespējams un arī nedrīkstam būt iecietīgi! Ir jārunā skaidra valoda – lietas jāsauc īstajā vārdā – dezinformatori un Krievijas agresijas noliedzēji ir meļi un nelieši. Un jā – viņi tieši apdraud arī mūsu valsts drošību!