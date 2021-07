Lai izdodas!

Tas nu ir noticis – dzīvojam jaunā novadā, mums ir jauna pašvaldība un

jauna tās vadība. Kā katrs jauns sākums, arī šis ir iesācies ar daudz

laba vēlējumiem un vēl vairāk cerību.

Vispirms jau par to (ko arī novēlam!), ka nu mums būs pašu valdība, kas,

pirmkārt, būs atbildīga – gan par saviem vārdiem, gan darbiem, gan

pieņemtajiem lēmumiem. Ļoti ceram, ka dažādu neizdarību vai neveiksmju

gadījumā vairs nedzirdēsim atrunas, kas sākas ar teju pasakām raksturīgo

ievadu: ”Mēs jau neko, mēs jau varbūt gribētu, bet, lūk, vecā vara,

mafija, troļļi…un apstākļi…” Ceram un arī novēlam, lai problēmas, ja

arī tādas rastos (kur nu bez tām!?), tiktu atklātas, atzītas un tām

meklēti reāli, ne pašbildēs un pašslavinājumos vien atzīmējami risinājumi.

Tāpat ceram, ka no dažādiem novadiem domē ievēlētie ļaudis nerīkosies kā

Krilova fabulas vēzis, gulbis un līdaka un nevilks kopīgā vezuma

pavadiņu katrs uz savu pusi. Uz sava ”pagastiņa”, ģimenes, draugu, sava

uzņēmuma un pašam vien zināmu pusi… Ceram, ka viņi rīkosies kā labā

līdzvērtīgu un līdztiesīgu ļaužu veidotā ģimenē – arī nebūdami

vienisprātis, spēs uzklausīt dažādus viedokļus, ar tiem rēķināsies un

arī spēs vienoties tā, lai vezums – cik smags arī nebūtu – iespējami

neskarts nonāktu kopīgi izvēlētajā mērķī.

Un, kas vēl jo svarīgāk, no sirds novēlam, lai šīs ”ģimenes” svarīgākās

vērtības būtu cieņpilnas attiecības un spēja, pirmkārt, parūpēties par

tiem, kam šīs rūpes nepieciešamas visvairāk…

Tam, vai tā tas arī būs, rūpīgi sekot līdzi joprojām solāmies arī mēs –

«Neatkarīgo Tukuma Ziņu» veidotāji. Pirmais solis, lai ne tikai mēs, bet

arī ikviens ieinteresēts novadnieks to varētu darīt, ir sperts – jau

pirmajā domes sēdē deputāti nolēmuši atgriezties pie demokrātijai tik

raksturīgās atklātības, vismaz tik daudz, ka ir atjaunotas domes sēžu

tiešraides… Ļoti ceram, ka šim pirmajam sekos arī nākamie soļi – būs

iespējamas regulāras preses konferences, sarunas gan ar domes vadību,

gan pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem… Tāpat ceram un novēlam,

lai visiem novadniekiem svarīgi jautājumi tiktu apspriesti iespējami

plašā lokā, pieaicinot gan attiecīgās nozares speciālistus, gan

aizrautīgus un zinošus ļaudis, vizionārus, kuru, kā atklāja arī

priekšvēlēšanu laiks, mūsu novadnieku vidū netrūkst.

Lai izdodas! Mūsu kopīgā dzīve un darbi nu jau jaunajā, vienotajā Tukuma

pašvaldībā!