Kas protestam vēderā?

Vēl nesen vienā no intervijām gadījās aizrunāties par mūsdienu informācijas aprites dīvainībām. Ir tik labi, ka ar globālā tīmekļa starpniecību, sēžot mājās ērtā dīvāna, vari gan kosmosa noslēpumos, gan Ķīnas komunistiskās republikas valsts uzbūvē iedziļināties, atpūtas brīžos laiku īsinot ar smieklīgiem “kaķu video“. Vēl tikai pirms dažām desmitgadēm tas šķita kaut kas pavisam nereāls! Bet tam visam, diemžēl, ir arī sava ēnas puse, jo cilvēks, pēc dabas slinks būdams, neba nu personīgi interneta dzīlēs līdz acīm raksies – biežāk vienkārši palasīs, ko jau kāds cits atreferējis un redzamā vietā (mājas lapā, portālā, sociālo tīklu kontā) izstādījis. Rezultātā, pašiem to īsti neapzinoties, dzīvojam tādos kā informācijas burbuļos, kur, kas pats bīstamākais, gadās, ka “karstākās ziņas“ tiek piegādātas ar pavisam konkrētu mērķi. Tieši tāda, līdzīgi kā citiem kolēģiem un ekspertiem, man šķiet arī šobrīd topā esošā iniciatīva par Saeimas atlaišanu. Mediķi knapi paspēja izdvest “Ā”, ka, iespējams, varētu arī kā galēju līdzekli izmantot Saeimas atlaišanas pieprasījumu, kad jau dažādi kaktu politiķi ķērās pie “B” – uzsāka parakstu vākšanu. Un ar sociālo tīklu starpniecība, kur, kā praksē novērots, itin labi izplatās tieši raksti no sērijas “viss slikti“, iniciatīva uzņēma apgriezienus un šobrīd no nepieciešamajiem 154 000 parakstiem ir savākti aptuveni 35 000. Mans tāds nevainīgs un, iespējams, ne līdz galam objektīvs novērojums: īpaši sparīgi aģitatori par Saeimas atlaišanu ir dažādi dīvaiņi, kas svēti tic, ka, piemēram, 5G internets viņus izceps, bet vakcīnas – pataisīs par muļķiem u.tml.

Vai šīs aktivitātes ir tikai stihiskas, vai tomēr labi saplānota stratēģija kāda interesēs, šobrīd grūti pateikt vai arī pierādīt. Tāpat, starp citu, ar argumentāciju sokas arī pašiem aģitatoriem, kas īpaši neraujas izplūst komentāros par to, kāda un vai maz vispār ir jēga no esošās Saeimas atlaišanas. Varbūt kādam kaut kur pagultē kāds Saulvedis nobēdzināts, kurš vislabāk zina, kā un kam budžets dalāms? Varbūt dimantu dzīsla uzieta, kas spēj visus Latvijas finansiālos caurumus aizlāpīt? Lielākoties gan šāda ”stratēģija” apstājas pie vienkāršā, visiem saprotamā un jau pieminētā “viss slikti” iemesla. Toties izmantot šo izdevību, ka Saeimu varbūt varētu arī izšūpot, steidzas teju visi, kam nav slinkums. Opozīcija, aizvainoti novadveči un sievas (uz draudošās novadu reformas fona), kā arī valstij nedraudzīgi elementi, kas izmanīgi slēpjas zem “interneta troļļu” ādiņām. Toties mediķu centieni iegūt atbilstošu un solītu finansējumu tiek paslaucīti aizkrāsnē…