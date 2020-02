Kad vara ”demokrātiju” spēlē

Šonedēļ, kad svinējām sava laikraksta jubileju un uzņēmām arī viesus, līdztekus laba vēlējumiem uzklausījām arī daudzu mūsu lasītāju bažas par to, kas tad īsti tagad mūsu novadā notiek. Vienus uztraukusi jaunās varas un tās atbalstīju bezkaunīgā izturēšanās pret opozīcijas pārstāvjiem, citus vēlme audzēt domes darbinieku štatus un tādējādi tērēt nodokļu maksātāju naudu. Bet trešie, līdzīgi, kā mēs paši, jutās tā, kā mazliet iekāpuši laika mašīnā. Re, jauna vara, bet tie paši senām un mūsu valstī tā kā izskaustām varām raksturīgas manieres. Saka, ka ir visdemokrātiskākie demokrāti pasaulē, bet tajā pašā laikā dara visu, lai izskaustu jebkādas demokrātijas pazīmes mūsu pašvaldības vadībā. Ja atceramies no vēstures, tad pirmais darbiņš ikvienai totalitārai varai bijis – izrēķināties ar opozicionāriem un viņu atbalstītājiem. Tam noder viss, tieši draudi (piemēram, ar atlaišanu) vai arī modernākas metodes – pašu vai atbalstītāju gānīšanās sociālajos tīklos, vai arī visa noslepenošana… Kā arī – intrigas un meli. Piemēram, par to, ka ”man uzņēmēji sūdzas, ka visi darbinieki, kad notiek domes sēdes nestrādā, bet saiet mazajās zālītēs un skatās [domes sēžu] tiešraides.” Otrs: pēc iespējas siltāk iekārtoties pašiem un sagādāt vietiņas saviem kvēlākajiem atbalstītājiem. Ak, nevar to nekādi tā uzreiz? Kāpēc ne – re, jauns un ”demokrātisks” nolikums, ”nodalot vēlēto no izpildvaras” jeb patiesībā, gluži otrādi, sapludinot vēlētās varas vadību ar īpaši atlasītiem izpildītājiem un tādējādi radot mums jau labi pazīstamo ”politbiroju”….

Un ir mūsu ”jaunajā varā” labi saskatāma arī vēl kāda totalitāro varu pazīme, proti, ar visiem spēkiem slēpt realitāti un iespējami vairāk norobežoties no tautas-parastās. Jo, nedod, dievs, ja uzrodas kāds, kas pasaka kā pasakā: ”Bet , paklau, ļaudis, tas karalis ir kails!” Nu nav šī vara nekāda jaunā, tie paši vecie un jau iepriekš politmanieres labi apguvušie vien tur putru maisa.

Bet ja par metodēm, tad arī tā ir labi zināmā – vecā – jebkādiem spēkiem jāierobežo vārda brīvība un ”jāapkaro” neatkarīga žurnālistika. Nekādas tiešraides! Jo, dies, nedod, ja kāds redzēs, kā tai domē mūsu priekšstāvji par mūsu naudu strādā! Ja nu kādai varas dāmai manikīram kāda vaina vai frizūra sašķiebusies?! Un vēl – noteikti vajag savus ”žurnālistus” un ”medijus“, lai būtu gan kas īstos vīrus (arī sievas) slavē un varai īstajā stabulē pūš….