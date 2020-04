Izvēlēties informācijas burbuli

Angļu valodā runājošajiem ir tāds termins „vecu sievu stāsti”, kas, ja paskaidro, ir vispārizplatīta parādība. Proti, parasti ar to apzīmē dažādus no paaudzes paaudzē nododamus ticējumus, māņticībā balstītus paradumus, kam vairs īsti nevar saprasts, kur visam sākums un jēga. Daži piemēri: neņem neko no kapiem – miroņi sapņos rādīsies; neliec zemē somu – nabags paliksi; nesvilpo – ūsas augs; nekāp uz akas vāka – nelaime nāks utt., utjp. Un šajā gadījumā es pieminu vien tādus izteicienus, kam var atrast arī kādu racionālu graudu. Nu tur akā – galu galā – var ievelties, ja vāku kāds metālu vācējs kārtējo reizi nospēris (vai tad tā nav nelaime?!). Bet svilpošana, kas zina, varētu atbaidīt, piemēram, konservatīvākos pielūdzējus, kas, nez, nospriedīs, ka sievišķības šajā svilpotājā ir par maz un, redz, tas jau par kādu procentiņu samazinātu iespējas atrasts “īsto un vienīgo“! Tāpat – somu var nozagts, bet valstīs, kur ir tikpat attīstīta kapu kultūra kā Latvijā, ir tikai pašsaprotami ieaudzināt pietāti pret mirušajiem un to atdusas vietām un, jāsaka, – ar panākumiem. Lai cik arī pieaugot man nebūtu sašķobījusies pārliecība par pēcnāves dzīves esamību – vismaz tādu, kas pieļauj, ka mirušos var tiešām “iztraucēt“; vizbulītēm vai kapsētu nomalēs augošās maijpuķītēm pat nekad neesmu iedomājusi pieskarties, kur nu vēl tās mājās nest…

Diemžēl, kā novērots, mūsdienās, ko reizēm ne bez pamata mēdz dēvēt par informācija laikmetu, tās veco sievu runas uztaustīt kļūst arvien grūtāk. Ja omītei kādā brīdī varēji personīgi pajautāt, kur, viņasprāt, “kājas aug” pārliecībai, ka maizes klaipa nepareiza nolikšana uz galda automātiski noved pie nāves gadījumiem konkrētajā mājsaimniecībā, tad, rokoties internetā, tas vairs nav iespējams. Un līdz ar to tu, cilvēk, automātiski no teju vai neizsmeļamās informācijas jūras vari izzvejot tieši to, kas saskan ar tavu pārliecību. Domā, zeme ir plakana? Redz, ir pat biedrība, kas vēl šajā gadsimtā pie šīs pārliecības cieši turas un ar putām uz lūpām bārsta “faktus”. Tev ir aizdomas, ka «5G» varētu izcept smadzenes? Tu neesi viens! Uziesi neskaitāmus “idejas brāļus“ visā pasaulē, kur daļa arī mēģinās piesegties ar it kā zinātni.

Pat, ja piemēri izklausās nedaudz pārspīlēti, mazliet apdomājoties, visticamāk, atklāsim, ka arī paši mēdzam grēkot un apzināti vai neapzināti pievēršam uzmanību vien tiem informācijas avotiem, kas saskan ar mūsu pārliecību. Un, kā nācies secināt pēdējo nedēļu laikā, tas pats atteicas uz «Covid-19» un tā radīto neordināro situāciju. Proti, būs tādi, kas šajā situācijā saskatīs izaicinājumus, pozitīvo un… krīzes galu. Bet tajā pašā laikā būs arī pretējā nometne, kam valdība slikta, ierobežojumi “stulbi“ un… gals klāt. Ko izvēlēties? Katrs pats savas informācijas burbuļa pavēlnieks!…