Ceļi šauri un ceļi plati…

16. augustā aģentūra LETA ziņoja, ka diennaktī Latvijā reģistrēti 184 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 29 cilvēki, un ka tas ir ievērojami vairāk nekā vidēji darbadienā. Pārkāpumus, izpelnoties administratīvo protokolu, uz ceļiem bija izdarījuši 537 autovadītāji.
Mērojot neilgā laikā dažus braucienus uz divām pretējām Latvijas pusēm, nācās secināt – ir labi, ja esi sveiks un vesels nokļuvis galā. Un, nesakot, ka tieši mēs esam tie gudrāki, labākie un pareizākie braucēji, bet – ja ar 97 kilometriem stundā tiec ierindots lēnbraucējos, kas jāapdzen tā, ka melni dūmi vien paliek aiz apdzinēja, tad tomēr kaut kas īsti pareizi un, galvenais, droši nav…
Jā, protams, dzīve ir kļuvusi daudz steidzīgāka, un reizēm tiešām šķiet, ka mēs ne tikai dzīvojam, braucam, domājam, bet arī elpojam ātrāk, jo citādi visu var nepaspēt. Vai šis paātrinātais ikdienas ritms liek reizēm kļūt neprātīgi un nepamatoti pārgalvīgam, tas ir jautājums?
Risinājums? Kā viens no risinājumiem noteikti būtu vairākjoslu ceļš arī mūsu – Tukuma virzienā, braucot no Rīgas. To, ka piektdienas vakaros Ventspils virzienā un svētdienu vakaros Rīgas virzienā automašīnas plūst blīvā straumē, zina katrs, kas tai laikā braucis. Tāda pat situācija ir, ja Kurzemē bijuši lieli koncerti vai pilsētu svētki. Bet, vai kāds tai brīdī mēra satiksmes plūsmu – skaita transportlīdzekļus – visticamāk, ka nē, taču uz šādiem datiem pamatojas ceļu attīstītāji.
Starp citu, uz automašīnas plūsmas pieaugumu balstījās arī tie projektētāji, kas jau 2013. gadā bija izpētījuši, ka līdz pat Kandavas pagriezienam varētu ierīkot, piemēram, četrjoslu ceļu ar divlīmeņa ceļa mezgliem, satiksmes pārvadiem un gājēju tiltiem vai arī vismaz divjoslu ceļu ar papildu joslu. Tolaik, kad šāda projekta nianses līdz katrai nobrauktuvei tika apspriestas ar mūspuses pašvaldībām un iedzīvotājiem, tika minēts, ka šīs vērienīgās izmaiņas ar mērķi uzlabot satiksmi un tās drošību varētu tikt īstenotas nākotnē…. – ap 2025. gadu. Nu šī nākotne ir pienākusi. Kopš tā laika, taisnības labad jāsaka, Ventspils šosejas pārbūvi piedzīvojām, taču – vai tā uzlaboja satiksmes drošību tik kardināli, kā solītais četrjoslu ceļš? Protams, ka nē. Bet, ja raugāmies no iztīrīto grāvju un gludā asfalta viedokļa, tad, protams, bijām ieguvēji, taču – kā jau minēju, dzīve un automašīnas skrien ātri, un arī šajā ceļā pirmās bedres jau ir salāpītas…
Ko ar to gribu teikt – ka tieši vairāku joslu ceļš palīdzētu risināt problēmas gan ar ātrajiem un lēnajiem braucējiem, gan apdzīšanu, kas ir viena no lielākajiem avāriju izraisītājām, gan nobrauktuvēm, kura, piemēram, nogriežoties uz Smārdi, sanākusi tāda samocīta…
Tikmēr visiem tiem, kas saka – kāpēc savus lielos ceļus var sakārtot lietuvieši vai poļi, bet ne pie mums, ir grūti ko atbildēt…
