Bezkauņas un shēmotāji

Šāds secinājums rodas brīdī, kad esam jau nodošanai sagatavojuši jauno avīzi un saņēmuši (vai lielākoties – nesaņēmuši) Tukuma novada pašvaldības atbildīgo amatpersonu atbildes uz mūsu un, kā izrādās, arī iedzīvotājuprāt būtiskiem jautājumiem.

Atzīšos, sabiedrisko attiecību speciālista Tomela atbildi par krīzes laika ēdināšanas pabalstiem, kurus, kā izrādās, nezināms daudzums novada skolēnu vecāku tomēr nesaņēma, pirmajā brīdī uztvēru personiski… Arī es biju no tām, Tomela vārdiem runājot, ”bezatbildīgajām”, ka saziņu ar skolu sociālajos tīklos joprojām neuztver pārāk nopietni (domāju, ka tā ir mana iespēja, nevis obligāts pienākums) un arī es tāpat kā četru bērnu mamma neveiksminiece (jo nesaņēma viņas bērniem neklātienē piešķirtos 60 eiro) uzskatīju, ka pašvaldībai ir labi zināms gan tas, ka esmu šī novada nodokļu maksātāja, gan tas, ka man ir nepilngadīgs bērns… Tāpēc gluži vai kā augstprātīgu ņirgāšanos uztvēru arī sabiedrisko attiecību speciālista piebildi, ka ”pašvaldība no savas puses ārkārtējā situācijā izdarīja visu maksimālo”. Un vai tad, viņaprāt, tā četru bērnu mamma, kas viena audzina un rūpējas par savu ģimeni, kas līdz spēka izsīkumiem strādā no agra rīta līdz vēlai naktij, lai pabarotu savus bērnus, nomaksātu rēķinus, lai savilktu galus kopā, ikdienu neizdara maksimālo un pat vairāk par to?! Vai tas nav vairāk nekā maksimāli, ja viņa vēl spēj ar saviem nodokļiem uzturēt arī tik nezinošos un vienlaikus vīzdegunīgos pašvaldības klerkus?!…

Un tieši tobrīd, kad, knapi valdot asaras, centos norīt aizvainojumu savā un citu daudzbērnu mammu vietā, pētot domes lēmumus, uzdūros 30. jūnija domes sēdes protokolam. Un, izrādās, ka deputāti mainījuši domes finansu pamatdokumentu – budžetu, lai cita starpā… izmaksātu 5600 eiro ”domes administrācijai eksperta juridiskajiem pakalpojumiem”, bet 8 692 eiro par ””Tukuma Laiks” sagatavošanu un mediju monitoringu”” izmaksāts pat divreiz! Tātad 17 384 eiro par pašslavināšanos! Un tas vēl papildus pie, cik mums zināms, vismaz vēl divu sabiedrisko attiecību speciālistu algošanas un vairāk nekā 13 000 eiro, kas «Tukuma Laika» izdošanai mēnesī jau bija paredzēti budžetā! Tiešām neatliekama kovidkrīzes vajadzība… Un jo īpaši ”iespaidīga” tā kļūst, kad atceramies, kā šobrīd tiek trenkātas sabiedriskās organizācijas, lai saņemtu atlaidi par dažu desmitu latu īres maksas atlaidi… Ja zinām, ka pat aktīvajai ratiņnieku organizācijai «Līdzvērtība» nu jau vairāk nekā gadu nevar atrast paliekošas telpas un kam jau kuro reizi jāpierāda, ka organizācija veic sabiedriski un sociāli nozīmīgu darbu. Jā, starp citu arī šai organizācijai budžeta grozījumos piešķirti līdzekļi telpu īrei līdz oktobrim… – 1500 eiro…

Bet uzmanību piesaistīja vēl kādu budžeta izmaiņu aile – Tukuma novada speciālai izglītības iestādei papildus piešķirti 15 783 euro 3,5 likmēm pedagogu algām un algas likmes paaugstināšanai direktora vietniekam un metodiķim. Tātad naudas skolai algām pietrūkst. Taču tādā gadījumā nekādi nav saprotams, kāpēc skolas direktorei steidzamā kārtā ”uz ļoti mazu slodzīti” jau 27. maijā – divas dienas līdz mācību gada beigām un vēl krīzes laikā – darbā par speciālo pedagoģi bija jāpieņem uzņēmuma «Jūrmalas siltums» vecāko darba aizsardzības speciāliste un projektu vadītāja Iveta Čivčiša? Neatliekama vajadzība vai tomēr nekaunīga shēma, lai šī, iespējams, ļoti labā speciāliste, bet pavisam noteikti, domes priekšsēža sievas Daigas cīņu biedrene, droši varētu startēt novada domes ”iekšējā” konkursā uz domes izpilddirektores vietu?