Bezatbildīgi un – uz augstāka krēsla

Par to, ka politiķu ķīviņos nereti pašplūsmā aiziet svarīgas lietas, esam rakstījuši daudzkārt. Tāpēc tagad, gaidot novadu reformu, patiesībā ir jāpaliek nedaudz bažīgiem par to, vai kāds būs tik gatavs, lai atbildīgi pārraudzītu valstī vienu no lielākajiem novadiem arī pēc novadu reformas. Un šis – ”atbildīgi” – nozīmē ne tikai bīdīt šurpu turpu krēslus, vairāk vai mazāk klusi cīnīties par amatiem un balsot ”par” vai ”pret”. Tas nozīmē saredzētu kopainu un visu kopīgās attīstības iespējas, kā arī katru iedzīvotāju un tā vajadzības, problēmas un, protams, arī to risinājumus… Bet pēdējā laika notikumi šai ziņā liek vilties. Lai ar kādi būtu izaicinājumi, lai arī kādas problēmas, politiķi un no viņu vidus nākušās amatpersonas ir… gan uzstājīgas, bet… ja kas, tad nevainīgi bezatbildīgas. Jo viņiem kaut kā vienmēr izdodas atrast kādu āzi, kam uzkraut visus – gan pašu, gan savu grēkus, tai skaitā neizdarības, nezināšanas un arī neizlēmības sekas. Un – kas dīvaini – šajā ziņā jaunu un vecu varu starpā lielas atšķirības nav…

Lai atceramies pagastu koģenerācijas staciju uzvaras gājienu zem SIA «Golden Eagle» un «Tukums REN» vārda, kuru Tukuma novada dome aizstāvēja kā vislabāko projektu, kas izglābs nabaga Slampi, Džūksti un vēl citus piedevām. Lai kā iedzīvotāji un arī mēs – žurnālisti – necenstos atvērt domei acis, tās bija kļuvušas aklas un viņus ausis – kurlas. Rūcošas būdiņas, kas imitēja koģenerācijas staciju darbību, politiķiem bija pilnīgi neredzamas un to darbība – nesaprotama… Pagājuši astoņi gadi, un nu pagastu siltumapgādē viss jāsāk no nulles. Protams, nekļūdās tas, kas neko nedara, bet vai attaisnojama domes amatpersonu akla uzticēšanās naskiem puišiem, kas uz līdzenas vietas gatavi darīt jebko, lai tiktu pie naudas. No otras puses – kāpēc nedarīt, ja tāds gards kumoss – četru pagastu katlu mājas – gandrīz vai uzdāvinātas līdz ar garantētu peļņu no elektrības ražošanas un vēl siltuma pārdošanas? Un kurš bija lielākais cietējs šajā, iespējams, pat afērā? Mūsu pašvaldībā… SIA «Komunālserviss «Tilde» valdes loceklis, kas bija… zaudējis politiķu uzticību. Bet vai viņa varā bija noliegt šo projektu?!

Kāds cits, senāks stāsts – par Šlokenbekas zivju dīķī mirušajām zivīm. Tas turklāt nebija nemaz tik sen – pirms pieciem gadiem, kad par šo faktu bija jāatbild SIA «Tukuma ūdens» vadītājam, lai gan lēmumus par to, kādus notekūdeņus, kādā apjomā un no kura uzņēmuma par spīti visam ņemt, nenoteica jau viņš, bet gan politiķi… Bet kuram nācās atbildēt tiesas priekšā?! Nu, protams, valdes loceklim. Un – tikai viņam vienam!

Nupat jau otrreiz gada laikā saistībā ar krimināliem nodarījumiem izskanējis deviņu pašvaldību veidotā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma «Piejūra» vārds – skaidrs signāls, ka divu domju pieņemtie lēmumi 2017. un 2018. gadā visdrīzāk bijuši nepareizi, tāpat kā tolaik apstiprinātie atkritumu tarifi, kas patiesībā gremdēja uzņēmumu. Bet divu sastāvu deputāti par to nobalsoja gandrīz vienbalsīgi. Un – kas tagad? Tiesās lēmumu izpildītājus. Protams, ja kādam ir lipis pie rokām vai ja kāds caur šo pašvaldību veidoto uzņēmumu vai caur tā lēmumiem ir centies tikt pie turības, kā to tagad pēta policija, tas, jācer, arī tiks noskaidrots un pierādīts, bet… Ko darīt tad, ja deputātiem pretī runāt nevarēja?! Ja domes amatpersonu iepriekš solītais netika pildīts!? Ja gatavais lēmums kā tanks tika dzīts uz priekšu deputātu sasaukuma pēdējā sēdē, neieklausoties ne Konkurences padomes, ne Valsts kontroles un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras iebildumos, ne arī žurnālistu skaidri izklāstītajās pretrunās?… Jau tad, 2017. gada augusta atklātajā diskusijā, izskanēja visi šobrīd tiesībsargājošo iestāžu izteiktie pārmetumi – gan par iespējamo krāpšanos ar atkritumu šķirošanu, gan par iecerētiem nepārdomātiem iepirkumiem, gan arī par nepamatoti zemiem tarifiem un nodokļu nemaksāšanu. Lai nu kā ar iepriekšējo valdi, bet jaunajai, šķiet, bija bez variantiem – pa veiklu ļaužu iesāktu un politiķu izdzītu vagu – tikai uz priekšu! Rezultāts? Zaudējumi – sadalīti uz mūsu – nodokļu maksātāju galviņām, uz apsūdzēto sola un par vainīgiem nosaukti – cita starpā atkarīgi izpildītāji. Bet ko lēmumu pieņēmēji? Bezatbildīgi un – uz augstāka krēsla?…