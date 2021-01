Ak, kā gribas solīt, bet naudas ta nav!

Acīmredzami budžeta veidošana Tukuma novadā šogad vedas ļoti smagi. Un tas – vairāku iemeslu dēļ. Tie būtiskākie ir divi. Pirmkārt jau, šī gada pašvaldību vēlēšanas, kas deputātu krēslu kārotājiem dod cerības visai tuvā nākotnē saimniekot plašākā teritorijā un ar lielāku naudas apjomu, tātad – arī lielāku vērienu nekā līdz šim. Tāpēc ir īpaši jādomā, kā izpatikt vēlētājiem, ko viņiem solīt, kā pārliecināt, ka tieši šī varasvīra vai sievas rosīgā darbošanās garantēs iespējami lielākas vēlētāju daļas labklājību un sapņu piepildīšanos. Ir nepieciešami veikumi, ar kuriem var īpaši palepoties, kurus atklājot un lentītes griežot – fotogrāfijās vislabāk var izskatīties…

Bet… Un tas, otrkārt, – kā to izdarīt, ja budžeta ieņēmumos ir un arī tiek plānots ievērojams samazinājums? Jo nav jau variantu – naudas nav! Jā, par 5% šogad valstij par labu samazināta pašvaldību daļa no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (75% iepriekšējo 80% vietā), papildu izdevumus pusotra miljona apmērā pašvaldībai prasīs arī Saeimas deputātu lēmums paaugstināt minimālo algu (no 430 uz 500 eiro), par 186 954 eiro mazāka ir arī nauda, ko novads šogad saņems no Pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Kopā mīnusā tātad jau būs vairāk nekā 2,8 miljoni eiro.

Un kur tad vēl iesāktie un pabeidzamie darbi!? Renovētā bērnudārza «Pasaciņa» uzturēšanai nu jāplāno ievērojami vairāk līdzekļu nekā iepriekš domājuši, jo skaidrs taču, ka bērnudārzs ir atsācis darbu daudz lielākā apjomā un ar lielāku grupu un darbinieku skaitu. Kaut arī šobrīd pie varas esošā koalīcija strikti solīja, ka 2. vidusskolas pārbūvē gan nekādu papildu darbu un naudas maksāšanas nebūs, reālā dzīve un arī situācija būvē izrādījusies pavisam citāda – ir jau papildus samaksāti vairāk nekā 300 000 eiro, un pilnīgi iespējams, ka būs jāmaksā vēl. Un ne tikai tāpēc, ka papildu darbi ir normāli ikvienā pārbūvē, bet arī tāpēc, ka to paredz ar būvnieku noslēgtais līgums. Tajā melns uz balta rakstīts, ka summa papildu darbiem var sasniegt pat 15% no kopējās tāmes, bet tas attiecīgi varētu būt jau vairāk nekā 1,1 miljons eiro… Ir jau arī vēl sociālais projekts, ko lielā mērā finansē ES fonda līdzekļi un ko jārealizē likumā paredzētā kārtā.

Bet… Ir arī izdevumi, ko rada un, kā noprotams, vēl arī nākotnē radīs deputātu nepārdomātie lēmumi. Piemēram, tāds acīmredzami līdz galam nepārdomāts ”projekts” kā Tukuma tirgus, kam jau šobrīd, tā lāgā arī neko neuzlabojot ne pircējiem, ne pārdevējiem, ir iztērēti vairāk nekā 200 000 eiro (nopirkta papildus apsaimniekojama tirgus daļa un samaksāts par izpēti) un, kā liecina aprēķini, vajadzēs taču vēl – minimāliem uzlabojumiem 70 000 līdz 100 000 eiro, kā arī aptuveni 40 000 eiro algām. Un tas viss, kā izpētē noskaidrojies, lai uzlabotu vidi… 16 tirgotājiem. (Tieši tik bija izdevies ”dzīvajā” aptaujāt izpētē, kam iztērēts vairāk nekā 10 000 eiro.) Lai gan ir jau jautājums, cik par šiem uzlabojumiem tiem pašiem tirgotājiem būs jāmaksā? Vai vidējas rocības puķu tirgotājai tas maz būs paceļams?…

Tad, kā var lasīt dažu valdošo paziņojumos, plānota arī piepūšama sporta halle, tikšot pētīta baseina izbūve un jā, pat pabeigts slimnīcas stāvlaukuma projekts… (Ja reiz ”pabeigs”, tad loģiski būtu domāt, ka ”projekts” jau rit pilnā sparā, vai ne? Bet (skatīt lapa pa labi!) realitātē tai vietā ne tikai autiņu riteņus, bet velns kaklu var nolauzt!)

Jā, kā vērojams domes un finanšu komitejas sēdēs, grūti, ļoti grūti ir pieņemt atbildīgus un daudz maz realitātē balstītus lēmumus. Tik daudz jau ir sasolīts, krietnas summiņas jau patērētas, vajadzēs vēl un vēl, bet… nav jau kur pasmelties. Jo nauda jau kokos neaug, bet ar krēslu bīdīšanu iestādēs, pašbildēšanos un pašslavināšanos vien nodokļu ieņēmumus palielināt un attiecīgi saimniecisko uzplaukumu neiegūt. Investīcijas? Uzņēmēju vēlme attīstīties un ieguldīt tieši mūsu novadā? Pēc teju gadu ilgušās publiskās riešanās, nomelnošanas un apmelnošanas kampaņām, ko piekopuši daži vadoši novada domes politiķi? Lika mazliet pagaidīt! Tieši šīs netīrās komunikācijas un neskaidro noteikumu dēļ Tukums nu uzņēmēju vidū vismaz mūsu valsts mērogā tiek uzskatīts par pagaidām ieguldījumiem toksisku vidi…

Rezumējot. Par kādu attīstības budžetu un tālejošiem plāniem droši vien runāt šogad būtu lieki. Tas ir, runāt jau var, bet paļauties uz ticamiem rezultātiem nav nekāda pamata. Otrs, kas rada tiešām nopietnas bažas, – tie ir valdošās koalīcijas deputātu izteikumi gan domes sēdēs, gan arī savu sociālo tīklu profilos, kur pat ar lepnumu tiek paziņots, ka ”neļaujam palielināt sociālos pabalstus un citus atbalsta maksājumus” . Tāpat pagaidām netiek domāts ne par kādiem sociālajiem spilveniem, atbalsta pasākumiem, maksājumiem sabiedrības neaizsargātākajai daļai, kas, ļoti ticams, covid dēļ jau tagad ir pieaugusi ievērojami… Gluži pretēji, tiek spriests, piemēram, pat par mazo bibliotēku slēgšanu, lai gan nevienam jau nav noslēpums, ka daudzviet laukos tieši bibliotēkas ir vienīgā vieta, kur cilvēks saņem galveno atbalstu saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm, galu galā ar pasauli, jo tikai tur daudzviet ir vienīgais pieejamais dators ar internetu un cilvēks, kas prot un var pamācīt, kā ar to rīkoties… Bet iedzīvotāju pērn jau tā Tukumā kļuvis mazāk. Par 288. Un skaidrs taču, ka investīcijām, komunikācijai, uzņēmējdarbībai nelabvēlīga vide un sociālā atbalsta trūkums nekādu izaugsmi, arī iedzīvotāju skaita pieaugumu veicināt nevar.