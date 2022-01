Zināms, kurš pārbūvēs bērnudārzu «Vālodzīte»

Atgādinām, ka konkurss tika izsludināts 27. jūlijā, bet turpat četrus mēnešus potenciālie pretendenti iesniedza jautājumus, labojumus un precizējumus, kuru dēļ 13 reizes tika mainīts konkursa nolikums, septiņas reizes – līguma teksta projekts, bet 15 reizes – iepirkuma priekšmeta prasības. Līdz ar šīm izmaiņām vairākas reizes tika pārcelts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Kā 3. janvāra preses konferencē skaidroja pašvaldības vadītājs Gundars Važa, konkursa uzvarētājs ir zināms, līdz ar to iepirkuma process ir noslēdzies un pašvaldība varēs sākt sarunas par darbu īstenošanu. Interesējoties, vai domei pietiks naudas iecerētajiem darbiem, pašvaldības vadītājs skaidroja, ka visi mēģinājumi piesaistīt šim projektam lielāku papildus finansējumu tomēr nav izdevušies: “Mēs gribējām nodalīt atsevišķi pārbūvējamo komunikāciju daļu, kas ir ļoti sliktā stāvoklī, un iegūt finansējumu valsts investīciju programmā, taču mūsu iecere tika noraidīta, līdz ar to līdzekļi bērnudārza pārbūvei būs jāplāno pašvaldības budžetā.” Uz iebildumu, ka iestādes pārbūvei tomēr ir saņemts Eiropas līdzfinansējums, G. Važa skaidroja, ka šī summa nav liela – aptuveni 480 000 eiro ēkas siltināšanai, taču šo darbu izmaksas noteikti šo summu pārsniegs: “Ja mēs gribētu lielāku atbalstu, mums būtu jāatsakās no Eiropas finansējuma, taču Tukuma novada dome jau vienreiz to ir izdarījusi, tāpēc, ja mēs to izdarītu otrreiz, īsti labi neizskatītos.”

Jāpiebilst, ka sarunas ar uzņēmēju par līguma slēgšanu un darbu grafiku vēl ir priekšā.