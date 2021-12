Šodien, 16. decembrī, termometra stabiņš Tukuma pusē sasniedz +7, + 8 grādus. Līdz ar to strauji sāk kust tās sniega kaudzes, kas to nebija paspējušas izdarīt jau iepriekš, vietām radot plūdus. To skaitā tā tas ir pie Slocenenes, kur, piemēram, tiltiņš, kas netālu no Pļavas ielas, vairs nav pārejams… Jāpiebilst, ka nākamajā nedēļā, kā sola sinoptiķi, atkal atgriezīsies ziemīgāki laikapstākļi.