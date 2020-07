Vai tīši nepiesārņo Abavu?

Redakcija: Pūres komunālā uzņēmuma vadītājs Voldemārs Strods skaidroja, ka kaudze pie upes tiešām radusies tāpēc, ka tika tīrītas attīrīšanas iekārtas, taču tā tiks aizvākta: “Pie attīrīšanas iekārtām mums ir izveidoti arī divi bioloģiskie dīķi, kas atrodas uz privāta īpašnieka zemes. Ar īpašnieku esam saskaņojuši šo dīķu tīrīšanu. Taču jāpiebilst, ka no šīs zemes, ko no dīķiem izņemam, nekāds piesārņojums nerodas, jo pašas attīrīšanas iekārtas attīra notekūdeņus par 95-97%, turklāt pēc tam notekūdeņi vēl tiek izlaisti caur bioloģiskajiem dīķiem, kas tika izveidoti drošības nolūkā, ja, piemēram, gadītos avārija, kā tas bija Tukumā. Šādā situācijā šie dīķi “nodzēstu” piesārņojumu un tas nenonāktu Abavas upē.” Vaicāts, kur komunālais uzņēmums liks to visu, ko izsmels no dīķiem, V. Strods skaidroja, ka netālu ir pašvaldībai piederoša zeme, kur to visu var izbērt.