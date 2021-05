Upīšu skolas jumta jautājumu skata Finanšu komitejas sēdē

Gan objektīvi, gan subjektīvi iemesli

Kā skaidroja būvuzraugs Uldis Eglītis, ziemā tiešām bija sniegs, vējš, kad nevarēja šos darbus veikt, bet bija posmi, kad varēja darbus veikt raitāk, taču būvnieks izvēlējās nogaidīt labākus laika apstākļus: “Mēs būvsapulcē nemitīgi šos jautājumus pārrunājām. Ir bijusi saruna arī par sankcijām, bet te ir vajadzīgs pasūtītāja lēmums.”

Deputāti interesējās, kāpēc vēl pagājušā gada rudenī būvnieks nevērsās domē ar iesniegumu, ja reiz, noņemot pirmo jumta seguma loksni, redzēja, ka apakšā ir vēl viens jumta segums. Uzņēmuma «Euro Lux» pārstāvis Andris Ziemelis skaidroja, ka 17. februārī rakstīts paskaidrojums, kam tika pievienota fotofiksācija un jau tad bija pielikta tāme ar papildu darbiem 570 m² lielā platībā. Tas bija iesniegts skolā un aizsūtīts uz elektronisko pastu domei, bet būvsapulcēs jau iepriekš tika teikts, ka ir otrs segums apakšā un tas prasīs papildu līdzekļus. Uz iebildumu, ka reāli tas noticis pusgadu vēlāk nekā ticis noslēgts līgums par būvdarbiem, A. Ziemelis skaidroja, ka būvsapulcēs par to runāts. Vēl deputāti interesējās, vai ir iespējams kompromisa variants arī no būvnieka puses, A. Ziemelis skaidroja, ka tāme tikusi precizēta un no 750 m² demontētā skārda atstāti tikai 300 m², līdz ar to par 4500 eiro mēs esam papildu izmaksas samazinājuši: “Mēs sedzam pusi no lugu izmaksām, bet ir lietas, kas saistās ar reāliem papildus darbiem mūra un sienu galu atjaunošanā, kā arī izbūves koku detālu nomaiņā. Sākotnēji papildu izmaksas bija 14 000 – 15 000 eiro, ko būvuzraugs var apliecināt, bet mēs vienojāmies par summu zem 10 000 eiro.” U. Eglītis skaidroja, ka sākotnējā tāme tiešām ir samazināta, taču papildus darbi ir papildus darbi, bet līguma termiņa kavējums ir vai nu pamatots, vai nepamatots.

Līgumsods no 12. maija

Vēl deputāti interesējās, vai līgums ar uzņēmēju ir pagarināts, Tukuma novada domes Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece Lelde Bičuša skaidroja, ka līgums nav pagarināts: “Darbu izpildes termiņš 12. maijā ir beidzies un 8. maijā sūtījām būvuzņēmējam vēstuli, jo nebija informācijas par to, vai darbi ir pabeigti. 11. vai 12. maijā tika saņemta atbilde, un te nu mēs esam… Bet līgums nav pagarināts.” Vaicāta, kādas būs soda sankcijas, L. Bičuša skaidroja, ka soda sankcijas ir 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot kopumā 10% no līguma summas jeb 11 000 eiro, kas ir maksimālais sods. Līgumsods ir 117 eiro dienā, kas tiek skaitīts no 12. maija.”

Jāpiebilst, ka galīgo lēmumu deputāti pieņems domes sēdē 26. maijā.