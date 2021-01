Vai slidotavas ir atļautas?

Jautātājs turpina: “Tāpēc lūdzu noskaidrot, vai mums, Tukuma iedzīvotājiem, ir jāmaksā par šādiem ūdens zudumiem? Kā arī – kurš ir izvērtējis visus riskus un kurš atbildēs par aicinājumu pulcēties, un – vai ir pareizi, ka uz kaut ko tādu mudina domes darbinieki? Un vēl gribētu zināt, vai A. Zvaigzneskalns, J. Eisaks un I. Valtere ir tiesīgi veikt darbības, kas finansiāli skar kapitālsabiedrības un iedzīvotājus, bet nav iekļautas budžetā? Vai kapitālsabiedrību pārraugs var iejaukties to darbībā, izdodot rīkojumus, kas ir pretrunā ar labu uzņēmuma pārvaldību un apstiprināto budžetu? Turklāt – kurš segs izdevumus par ūdens izlietošanu, par domes struktūrvienību darbinieku nodarbināšanu, par transporta izdevumiem, par laukuma tīrīšanu un par laukuma uzraudzību, lai tur nenotiktu pulcēšanās?

Redakcija: tā kā Ministru kabineta noteikumu «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» 5.2. punkts nosaka, ka ir aizliegti saimnieciskie pakalpojumi klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā (..) slidotavās), mēs lūdzām iesaistītās puses situāciju komentēt.

Labāk zina izpilddirektore?

Atbildot uz jautājumu, vai, organizējot slidošanu, tukumnieki netiks lieku reizi aicināti pulcēties, domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Eisaks skaidroja, ka šobrīd vēl nekāda slidošana neesot izziņota, darbs esot tikko uzsākts: “Šādas aktivitātes, to vidū treniņi svaigā gaisā, nav aizliegtas, protams, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus. To norādījis arī Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departaments, ka aktivitātes āra slidotavās, ievērojot epidemioloģiskās prasības, esot atļautas. Tas viss tika lemts sadarbībā ar pašvaldības policiju, ar ko visas darbības vienmēr tiek saskaņotas.” Vaicāts, ko pašvaldība darīs tad, ja sapulcēsies pārāk daudz cilvēku, J. Eisaks skaidroja: ”Ja tik tālu nonāks, tad arī problēmu risinās, taču… Labāk par to visu būtu aprunāties ar izpilddirektori, kas izdevusi šādu rīkojumu par slidotavu… Tomēr, ja cilvēku interese būs liela, to darīs līdzīgi, kā to jau tagad dara slēpošanas kalni – rezervē laikus utt.”

Izdomā priekšsēdētāja vietniekiem, jādara un jāatbild citiem

Sazinājāmies arī ar domes izpilddirektori Inesi Valteri. Viņa skaidroja, ka rīkojumu Tukuma ledus hallei un SIA «Tukuma ūdens» nodrošināt ledus uzliešanu izdevusi pēc domes priekšsēdētāja vietnieku Agra Zvaigzneskalna un Jāna Eisaka iniciatīvas: “Viņi nāca ar šādu ideju, un mans pienākums bija šo procesu organizēt, lai varētu slidotavu ierīkot, kā arī – lai tiktu nodrošinātas visas prasības saistībā ar Covid situāciju, un lai būtu savākti atkritumi. Tiek nodrošināti 15 m² vienam apmeklētājam, turklāt šī slidošana tiek organizēta ārā, un tā ir atklāta slidotava.” Vaicāta, kas kontrolēs slidotāju plūsmas, I. Valtere skaidroja: ”Tukuma ledus halles valdes loceklim Modrim Liepiņam tas ir jānodrošina, turklāt tur ir arī videokameras, kuras redz dispečerdienests, un, ja būs vairāk cilvēku nekā pieļaujams, tiks dota informācija M. Liepiņam un pašvaldības policijas ekipāžai, kas situāciju kontrolēs.”

Par izlietoto ūdeni domei piestādīs rēķinu

Ugunsdrošības noteikumos minēts, ka ugunsdzēsības hidrants ir ugunsgrēka dzēšanai paredzēta ierīce ūdens ņemšanai no ārējā ūdensvada tīkla, tāpēc SIA «Tukuma ūdens» valdes loceklim Aināram Feldmanim lūdzām skaidrot, vai šo ūdeni drīkst izmantot arī citiem mērķiem. Viņš paskaidroja, ka ūdens no hidranta tiek izmantots arī citiem mērķiem, piemēram, hidrodinamiskās mašīnas lietošanai. Konkrētajā situācijā viņš saņēmis uzdevumu nodrošināt ūdeni slidotavas ierīkošanai, ko arī izdarījis. Vaicāts, cik liels ir izlietotā ūdens daudzums un kas par to maksās, A. Feldmanis skaidroja, ka minimālas ledus kārtas ierīkošanai izlietots ap 20-50 kubikmetru ūdens, par ko domei tiks piestādīts rēķins atbilstoši tarifam – 1 eiro/m³ +PVN. Tālāko ledus kārtas veidošanu, cik viņam zināms, nodrošināšot Tukuma ledus halle ar savu ledus mašīnu. Jāpiebilst, ka izpilddirektore Inese Valtere, kurai vaicājām, kā dome norēķināsies ar SIA «Tukuma ūdens», nebija informēta, ka par izlietoto ūdeni būs jāmaksā.

Iesaistīsies halles darbinieki

To, ka ledus laukums ierīkots pie Tukuma ledus halles un ar halles atbalstu un ka ideja nākusi no domes, apstiprināja arī halles valdes loceklis Modris Liepiņš, norādot, ka šobrīd gan laukuma izmantošana ir apgrūtināta, jo visu laiku snieg, turklāt ledus laukumam nepieciešama vēl arī otrā kārta, kuru jau atkal ierīkot traucē sniegs: ”Cik būs iespējams, sniegu tīrīs ar halles darbinieku spēkiem, taču, ja tas nebūs iespējams, lūgsim atbalstu domei.” Vaicāts, vai ir zināms, kā varēs nodrošināt distancēšanos, M. Liepiņš skaidroja, ka ir plānots izvietot informatīvus stendus, palīdzēšot pašvaldības policija, taču arī pašiem cilvēkiem jāpilda nosacījumi par distancēšanos.