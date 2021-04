Tukuma sporta hallē tiek iekārtots vakcinācijas centrs

Gaida vakcīnas

Kā «NTZ» skaidroja AS «Veselības centru apvienība» valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa, telpas ir apskatītas, un tās pilnībā atbilst šim mērķim: “Pieredzi šajā darbā jau esam ieguvuši tajos centros, kas sāka darbu Lieldienu laikā lielajās pilsētās, tāpēc tagad gaidām brīdi, kad Vakcinācijas birojs dos atļauju uzsākt masveida vakcināciju arī Tukumā un citās mazajās pilsētās. Kad mēs saņemsim sarakstus ar to cilvēku kontaktiem, kas ir pieteikušies uz vakcināciju jūsu reģionā, tad viņus sazvanīsim un aicināsim vakcinēties.” Vaicāta, vai ir zināms, kad tas notiks, S. Lapiņa skaidroja, ka masveida vakcināciju varēs uzsākt tad, kad šādu atļauju dos Vakcinācijas centrs: “Visi centri ir sadalīti A, B un C līmeņos, un Tukums ir iekļauts C līmenī, kas sāks darbu tad, kad būs saņemts pietiekami liels vakcīnu skaits. Mēs zinām, ka šo centru Tukumā apkalpos Rīgas poliklīnika «Elite» un plānojam šajā vietā izvietot trīs mediķu brigādes. Taču, ja būs nepieciešams lielāks mediķu skaits, to varēsim nodrošināt.”

Pagaidām – ģimenes ārsti un slimnīca

Sazinoties ar Nacionālā veselības dienests Kurzemes nodaļas vadītāju Anitu Zolmani, noskaidrojām, ka centrs varētu sākt darbu tad, kad būs pietiekami daudz vakcīnu. Tā kā šobrīd neesot zināms, kad tas būs, vakcinēšanu veic ģimenes ārstu prakses un Tukuma slimnīca. Tukuma slimnīcas galvenā māsa Inita Lazare skaidroja, ka slimnīcas kapacitāte ir 50 vakcinēti cilvēki dienā, taču šis skaits ierobežoto vakcīnu piegāžu dēļ līdz šim neesot sasniegts: “Maksimālais vienā dienā vakcinēto cilvēku skaits bijis 44, bet ikdienā tie ir desmit, 20, 30 cilvēki. Uz nākamo nedēļu pasūtīsim 60 devas tiem, kam tā būs jau būs otrā vakcīna, kā arī 100 pirmreizējās, un aicinām visus, kas ir saņēmuši uzaicinājumu, šo iespēju vakcinēties izmantot.”