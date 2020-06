Tukuma kultūras namā – peoniju izstāde/PAPILDINĀTS/

Bagātīgo izstādes ziedu klāstu sarūpējušas četras audzētājas – Inese Karule, kas tikai 2019. gadā izveidojusi savu peoniju dārzu Slampes pagastā, bet jau tagad tajā ir ap 400 šķirņu, kuras pēc dažiem gadiem varēs aplūkot ikviens interesents. No 2018. gada peoniju kolekciju Ķesterciemā veido Elita Zvingule, kas tās izvēlējusies to daudzveidības dēļ, kad sākusi iekopt dārzu pilnīgi jaunā vietā. Valmieriete Vineta Briška-Kambala savu peoniju dārzu ar vairāk nekā 400 šķirnēm veido jau 12 gadus – ar viņas iniciatīvu Valmierā notikusi pirmā peoniju izstāde, bet, uz Tukumu braucot, viņa katru ziediņu saiņojusi kā lielāko dārgumu… Intas Doniņas dārzā netālu no Brizules pirmā peonija “ienākusi” 2012. gadā – no mammas dārza, taču tagad tajā ir jau ap 400 šķirņu, jo arvien var atrast ko īpašu un negaidītu. Kā stāsta izstādes dalībnieces, ja reiz esi ienācis peoniju pasaulē, tad arvien ir vēlme pēc jaunā – ja ir viena dzeltena, tad nāk arī otra, trešā un ceturtā… Un kur tad vēl formas – kā bumbas vai kaktusveida, un tad vēl grupas… Tomēr pēc vienas peonijas ilgojoties vai katrs to audzētājs, un tā ir zilu ziedu peonija. Ir violetas, purpura, ceriņkrāsas, tumšas, pat melnas, bet zilas nav.

Jāpiebilst, ka izstādi bagātina mākslas darbi – mākslinieces Sņežanas Tišleres gleznotie ziedi. Daļa no tiem tapusi mazu mirkli pirms šīs izstādes, kas noteikti kalpos iedvesmai turpmākajiem darbiem. Izstādes atklāšanā ziedu un mākslas pasauli baudīt palīdzēja mūzika – pianistes Mārītes Folkbergas un flautistes Daces Pētersones sniegums.

Izstāde būs skatāma līdz 21. jūnijam.