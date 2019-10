Tiesā sāk vērtēt OIK izkrāpšanas lietu

Kā, nolasot apsūdzības rakstu, uzsvēra Zemgales tiesas apgabala prokurors Pāvels Sondors, 2011. gada 12. aprīlī SIA «Tukums DH» bija saņēmis Ekonomikas ministrijas atļauju elektroenerģijas ražošanai un tās pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros (OIK), tātad – par paaugstinātu cenu. Taču pagājušajā gadā uzņēmumā veiktajā pārbaudē konstatēts, ka tas ir pārkāpis MK noteikumu Nr. 221 prasības, kas nosaka, ka “tirgotājs no koģenerācijas elektrostacijas, kas ir saņēmusi tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iepērk tikai koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai”. Kā minēja prokurors, uzņēmums ir sniedzis nepatiesas ziņas par pašpatēriņa apmēru, nesniedzot patieso informāciju par reālo situāciju un pārkāpjot normatīvo aktu prasības, turklāt saņemot paaugstinātu finansējumu par visu saražoto elektroenerģijas daudzumu, līdz ar to valstij radīti zaudējumi 2 544 781,83 eiro apmērā.

Jānis Tenbergs un viņa advokāts Mārtiņš Kvēps izvirzītās apsūdzības, tāpat kā valstij nodarītos zaudējumus par pamatotiem neatzina.

OIK izmantotāji strādājuši nekontrolēti?!

Šādu secinājumu varēja izdarīt, noklausoties cietušās puses – Ekonomikas ministrijas – pārstāvi, Enerģētikas politikas administrēšanas departamenta vecāko ekspertu Ingaru Silu un liecinieku, tās pašas ministrijas vecāko ekspertu Robertu Meijeru. I. Sils skaidroja, ka šī lieta pret SIA «Tukums DH» radusies pēc tam, kad Ekonomikas ministrija un citas institūcijas šajā koģenerācijas stacijā bija veikušas pārbaudi, kurā konstatēti vairāki pārkāpumi, un tāpēc arī ražotājs izslēgts no elektroenerģijas ražotāju reģistra. Pārkāpumi bijuši saistīti gan ar siltuma skaitītājiem, gan dzesētājiem, gan pašpatēriņa uzskaiti, piemēram, nav gūta pārliecība, ka visas iekārtas ir uzskaites sistēmai pieslēgtas. Tomēr ministrijas pārstāvis nevarēja atbildēt uz tiesneses Bruces jautājumiem par to, kurš stacijas kontrolējis līdz šai pārbaudei un vai vispār kontrolējis, kā arī, kurš ministrijā atbild par šādām pārbaudēm vai kam par tām bija jāatbild. Liecinieks R. Meijers savukārt skaidroja, ka pirmās stacijas Latvijā, no kurām tika iepirkta elektroenerģija par paaugstinātu samaksu, sākušas darbu 2006. gadā, bet pirmā kontroles grupa ministrijā izveidota vien… 2017. gadā, pieaicinot a/s «Enerģijas publiskais tirgotājs» un a/s «Sadales tīkls», lai reāli pārbaudītu stacijas uz vietas. Liecinieka teiktais ļāva secināt, ka turpat desmit gadus Ekonomikas ministrija, kas izsniegusi atļaujas OIK ražotājiem, nav nekādā veidā kontrolējusi elektroenerģijas ražotājus, nav pārbaudījusi to darbību uz vietas, kā arī nav pēc būtības iedziļinājusies uzņēmuma iesniegtajos gada pārskatos, lai gan gadiem ilgi elektrību no tiem iepirka par paaugstinātu samaksu.

