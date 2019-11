Satraukums par darbiem Meža ielā Tukumā

Tad priekš kam ir notekrene, ja tajā šis ūdens nekad neieplūdīs, jo jumtiņi ir pilnīgi taisni. Kāpēc kaut kas tāds tiek darīts, turklāt par mūsu pašu naudu – mēs taču par šiem darbiem maksājam?! Un kāpēc nav neviena, kas tam sekotu līdzi? Mūs arī interesē caurules – viena daļa bija labā stāvoklī, bet citas galīgi norūsējušas – no ilgās kalpošanas, bet tagad tās vienkārši aplika ar siltinājumu, un viss. Ja reiz mēs tādu naudu maksāsim 15 gadus, kāpēc tad arī caurules nemainīja?!

Redakcija: kā pārliecinājāmies vakardienas, 28. oktobra, rītā, uz viena no jumtiņiem tiešām bija ūdens peļķe, bet no vēl viena tā bija noslaucīta. Kā skaidroja brigadieris Sandis Strautmanis, jau no rīta ar dažiem mājas iedzīvotājiem problēma izrunāta: “Šobrīd mēs esam sagatavojuši jumtiņus vai, ja tā var teikt, iekonservējuši pirms sienu siltināšanas darbiem, jo sienu siltināšanas darbu laikā tos visdrīzāk izmantos, lai uz tiem pakāptos, bet pēc tam, kad ēka jau būs sakārtota, mēs pabeigsim arī jumtiņus. Galīgajā variantā tos ir paredzēts veidot slīpus – atbilstoši veidojot siltinājumu no putuplasta un noklājot to ar papi, un tad arī viss ūdens notekā satecēs.”

Vēl interesējāmies par jumta remontu – iedzīvotāji secinājuši, ka no tā novākta vien daļa sapuvušā kokmateriāla, bet pārējais palicis uz vietas. S. Strautmanis skaidroja, ka darbi uz jumta turpināsies, un viss vecais materiāls tiks aizvākts.

Par to, kāpēc nav mainītas caurules, sazinājāmies ar apsaimniekotāja – SIA «Tukuma nami» – valdes locekli Uldi Eglīti, kurš skaidroja: tā kā darbi aizkavējās un notiek vien tagad, pats svarīgākais bijis nodrošināt iedzīvotājiem apkuri, kas tagad arī ir izdarīts: “Mājas cauruļvadi ir apsekoti un jau iepriekš bojātie posmi tika mainīti, savukārt, ja būs vēl kādas problēmas, tās noteikti atrisinās, tikai jāsaprot, ka nevar izdarīt visu uzreiz.”

Jāpiebilst, šo darbu tehniskais projekts paredz, ka pagrabstāva un bēniņu caurules tiek siltinātas, stāvvadi aprīkoti ar balansēšanas vārstiem, noslēgvārstiem un noteces krāniem. Apkures sistēma vizuāli jāpārbauda, apkures cauruļvadi jāattīra no abrazīvām daļiņām un jāgruntē ar antikorozijas grunti un jāsiltina ar akmens vati. Vēl paredzēts nomainīt cauruļu stiprinājumus, nemainot to kritumu. Atgādinām, ka šo ēku par 585 195,97 eiro (bez PVN) siltina pilnsabiedrība «Piegādātāju apvienība WS».