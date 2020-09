Sāks mainīt Upīšu skolas jumtu

Tā kā jumta nomaiņa notiek vienlaikus ar mācību procesu, interesējāmies, kā tiks organizēta ieiešana un iziešana no skolas, vai Lielās ielas pusē tiks ierīkots tunelis, kā to paredz projekta dokumenti? Skolas direktore Līga Zaķe stāstīja, ka tuneļa ielas pusē nebūs, jo, kā skaidrojis būvnieks, tam nepietiek vietas, lai no ēkas sienas līdz ietves žodziņam ierīkoti tuneli, jo tur vietas ir tikai ap metru: “Mēs ar būvnieku vienojāmies par noteiktu kustības kārtību, par kuru pirms stundas (vakar, 10. septembrī, 16.00) informējām vecākus e-klasē. Tātad – no rīta līdz 8.30 bērni varēs ieiet skolā pa Lielās ielas durvīm, bet pēc 8.30 tās tiks slēgtas. Otra iespēja ienākt skolā būs no pagalma puses – pa jaunās piebūves durvīm, kur būs dežurants, kas uzraudzīs plūsmu. Tiesa, gan valstī noteikto drošības nosacījumu dēļ, gan arī, rūpējoties par bērnu drošību jumta nomaiņas laikā, šīs durvis stundu laikā būs slēgtas, un tās atslēgs tikai pēc piektās stundas. Esam jau saņēmuši vecāku jautājumu, kāpēc tā – kāpēc bērni nevar aiziet uz veikalu pēc ēdiena? Un mūsu skaidrojums ir, ka skola piedāvā pusdienas, taču tiem, kas vēlas to darīt citās vietās, būs iespēja iziet no skolas pēc piektās stundas.”

Jāpiebilst, ka pēc projekta ēkai tiks uzlikts cinkota tērauda jumts tumši pelēkā krāsā un nomainītas horizontālās un vertikālās ūdens notekas, kam Lielās ielas pusē uzliks dekoratīvus aizsargrežģus. Plānots atjaunot arī ēkas skursteņus – ar kaļķa un cementa apmetumu, bet virs tiem būs tērauda jumtiņi. Tiks nomainīts arī jumta platformas segums, bet tā margas – nokrāsos.

Atgādinām, ka konkursā par Upīšu skolas jumta maiņu bija pieteikušies četri pretendenti, bet SIA «Euro Lux» piedāvāja lētāko cenu – darbus veikt par 117 775,74 (ar PVN). Uzņēmējs, kā to paredz līgums, darbus veiks 21 nedēļas laikā no līguma noslēgšanas dienas (no 13. augusta).