Plāno pārtraukt Tukuma novada domes sēžu tiešraides

18. februāra Tukuma domes finanšu komitejas sēdē pāris stundas deputātu laika aizņēma jaunā Pašvaldības nolikuma izvērtēšana. Lai arī daļa deputātu pārmeta, ka no administrācijas to saņēmuši pārāk vēlu un nav varējuši ar to kvalitatīvi iepazīties, kā varēja noprast, daļa jaunās pozīcijas deputātu ar to bija iepazinusies kārtīgi un iepriekš. Līdz ar to izmaiņas domes darba reglamentā izbrīnīja lielākoties vien opozīcijas pārstāvjus. Lai arī opozīcijas deputāti Artis Jomerts un Mārtiņš Limanskis centās iebilst daudzajām pārmaiņām, deputāte garākas diskusijas pārtrauca ar vārdiem: “Tas ir mūsu politiskais lēmums!”