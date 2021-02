Pauzera pļavā demontē būvkonstrukcijas

Lai novērstu bīstamību!

J. Žižņevskis skaidroja, ka bijis jau pēdējais laiks šo vietu sakārtot, un tas arī šobrīd tiekot darīts: “Mēs saliekam vienuviet visus vecos būvmateriālus un demontējam pamatu daļas – šī zemes gabala mantojumu, lai pēc tam visus šos materiālus sadalītu vēl mazākās frakcijās un sasmalcinātu vēl sīkāk. Mēs jau sen par to domājām, apzinoties, ka šī vieta visu to pamatu dēļ nebija droša, īpaši jau bērniem, kas tur varēja ložņāt. Agrāk te bija arī žogs, taču tas pazuda ļoti ātrā laikā, lūdz ar to šī vieta bija visiem pieejama. Un vēl viena problēma – liela daļa tukumnieku šo vietu izmantoja par atkritumu izgāztuvi – visdrīzāk tāpēc, ka te ir krūmājs, visādi brikšņi, un no malas nav redzams, ko izber. Redzot te izgāzto atkritumu apmēru, šķiet, ka te nonāk lielāks daudzums atkritumu nekā «Piejūrā», tāpēc vēlamies to visu izbeigt. Visus materiālus sakrāmēsim kaudzē, lai tos varētu sagrauzt, bet pēc tam šīs šķembas varēs izmantot pagaidu ceļu būvniecībā vai ceļu pamatnes veidošanā. Kad viss būs aizvākts, krūmus nozāģēsim, teritorijas virskārtu, tiklīdz varēs, nolīdzināsim, lai vasarā ar traktoru varētu nopļaut zāli.”

Pagaidām ideju nav

Vaicāts, vai materiālus nevarēja izmantot būvniecībā, J. Žizņevkis skaidroja, ka visiem būvmateriāliem atbilstoši normatīvajiem aktiem būtu nepieciešama atbilstības deklarācija: “Lai tādu saņemtu, katram panelim, piemēram, būtu jāveic ekspertīze, kas prasītu gan laiku, gan līdzekļus, savukārt pārdot materiālus pa blokam vien (lai arī šāda interese ir bijusi) nebūtu lietderīgi.”

Vēl interesējāmies, vai šajā vietā nav plānots ko būvēt. Uzņēmuma vadītājs skaidroja, ka šobrīd neredz iespējas šajā vietā kaut ko būvēt, bet, iespējams, kad visa šī vieta būs sakārtota, radīsies arī kāda ideja.