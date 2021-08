Par atkritumu problēmu Tukumā

Viena no problemātiskākajām šai ziņām ir Krasta iela 1, kur atkritumu tvertnes regulāri tiek pārpildītas gan ar sadzīves, gan ar lielgabarītu atkritumiem. Teju katru dienu atkal un atkal kaudzes parādās no jauna! Bet trakākais taču tas, ka par visu šo drazu izvešanu un citādu apsaimniekošanu ir jāmaksā konkrētās mājas iedzīvotājiem! Vai tad tiešām apsaimniekotājs nevar izdomāt, kā šo lietu sakārtot, lai galējā gadījumā vienas mājas iedzīvotājiem nav jāmaksā par puspilsētas mēsliem!? – jautā iedzīvotāji.

Atgādinām, ka par šo jautājumu esam rakstījuši vairākkārt un ka par gana labu risinājumu speciālistu ieteikumos un arī iedzīvotāju vērtējumā tika ieteiktas nožogotas un aizslēdzamas atkritumu izmešanas vietas.

Izvedīs biežāk – maksās vairāk?

Kas šai lietā darīts un ko plāno, to jautājām apsaimniekotājam – SIA «Tukuma nami» valdes loceklim Uldim Eglītim. Viņš skaidroja, ka nav plānots izveidot nožogojumu apkārt atkritumu konteineriem, jo par to lemjot dzīvokļu īpašnieki ar balsojumu vai lēmumu, norādot nepieciešamos uzlabojumus un finansējuma avotu. Tomēr solīja, pārbaudīt, vai nav iespējams palielināt konteineru iztukšošanas biežumu – grafiku. Iebildām, ka tas gan īsti problēmu nerisinās, jo tad proporcionāli pieaugs konkrētās mājas maksājums par atkritumu izvešanu. U. Eglītis: “Šī problēma nav tikai konkrētajā adresē, tā ir problēma visā pilsētā. Tā ir cīņa, kas ir jau gadiem ilga, un nekas jauns tas nav. Par konteineru iežogošanu runājot, ir jāapzinās, ka katrā stāstā ir citas problēmas. Piemēram, ja konteinerus taisa iežogotus un slēdzamus, tad piekļuvei ir jābūt tikai klientiem. Tātad sākas apkalpošanas izmaksas – ja tā ir koda atslēga, tad jārēķinās ar šīs atslēgas apkalpošanu, kā arī ir nepieciešama elektrības pievade. Ja mehāniskā, tad atkal cits stāsts. Ir jāzina, ko cilvēki vēlas panākt. Ja vēlas panākt atkritumu samazināšanu, tad to nevar panākt ar iežogojumu, jo tas jau negarantē, ka cilvēks nepiebrauks un tos atkritumus nenovietos pie žoga. Šis jautājums jau ir sociāls, kas mūsu pilsētā jau ir iegājies; cilvēki domā: aizbraukšu pie daudzdzīvokļu mājas izmetīšu atkritumus un man par to nekas nebūs!”

Līdzētu vispārējs nodoklis

U. Eglītis: ”Bija jau aizsākta diskusija par to, ka vajadzētu pilsētā ieviest vispārēju “atkritumu nodokli.. Tā ieviešanas rezultātā katrs iedzīvotājs, maksājot šo nodokli, automātiski nosegtu ikvienā vietā pievesto atkritumu izvešanas izmaksas. Mēs visi taču ražojam atkritumus. Bet tad sākas diskusijas, ka tas nav nepieciešams, bet jāpiebilst, ka ir daudzas Eiropas valstis, kur šāds nodoklis jau ir ieviests un darbojas labi.

Vēl ir otra lieta – katrai mājai nav sava konteineru laukuma. Ir jāsaprot, ka tie ir vienoti pie māju grupām, tāpēc neviens nevar izsekot, no kuras mājas kurā konteinera laukumā katrs dzīvoklis met atkritumus. Ja kā piemēru paņemam Spartaka ielas 26 laukumu, tur nes gan no Spartaka ielas 11, gan no Spartaka 26. Tāpat no Spartaka ielas 11 var nest uz Kurzemes ielas 2 konteinera laukumu.”

Plāšāk lasām otrdienas, 3. augusta, laikrakstā ŠEIT======>