Kāpēc stādu tirgotājus vēlas pārcelt uz lielo laukumu?

Redakcija: SIA «Komunālserviss «TILDe»» juriste Inese Kurzemniece skaidroja, ka šobrīd visi tirgotāji atrodas turpat, kur iepriekš, tikai tiek brīdināti, ka var būt izmaiņas: “Mums ir jāievēro epidemioloģiskie noteikumi, kas nosaka, ka tirgotājam no tirgotāja ir jāatrodas divu metru attālumā. No pieredzes zināms, ka sezonas laikā, kad vēl šādu ierobežojumu nebija, tirgotāji bija izvietoti cieši viens pie otra – pēc aprēķiniem tad bija vidēji ap 40 stādu tirgotāju. Ja šāds skaits būs arī šopavasar, tad ir skaidrs, ka mēs nevarēsim izvietot tirdzniecības vietas tā, lai ievērotu šos attālumus. Protams, mēs meklējam risinājumus, un viens no tiem ir izvietot tirgotājus maksimāli tur, kur viņi bija iepriekš, tikai iespēju robežās pabīdot vietas uz vienu, vai otru pusi, bet, ja pieprasījums pēc vietām būs lielāks, tikai nepieciešamības gadījumā organizēsim tirdzniecību arī lielajā tirgus laukumā, kur tiek liktas automašīnas.” Vaicāta, vai nebūtu iespējams runāt ar tiem tirgotājiem, kas pārtikas produktus pārdod no busiem, lai viņi tos liek ielas malā, jo tad esošajā laukumā būtu vairāk vietas, I. Kurzemniece skaidroja, ka šie tirgotāji visu gadu par vietu maksā abonēšanas maksu, līdz ar to viņiem šīs vietas tiek garantētas.