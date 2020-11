Kāpēc piemineklim žogs apkārt?

Redakcija: Tukuma novada domes Īpašumu pārvaldes speciālists Ģirts Ruģelis skaidroja, ka žogs uzlikts tāpēc, lai cilvēki neliktu sveces uz pieminekļa. Tas tāpēc, ka piemineklis bijis no svecēm nokvēpināts un notecējis, un to esot bijis jāremontē. ”To lielāko sliktumu rada tieši plastmasas sveces, kas mēdz sakust kopā un rada lielākās problēmas, un tieši par to arī iedzīvotāji jau pirms vairākiem gadiem bija sūdzējušies. Un tieši tāpēc arī pirms 11. novembra tiek uzlikts žogs, lai saudzētu pieminekli, taču pirms valsts svētkiem to noņems,” skaidroja Ģ. Ruģelis un vienlaikus arī atzina, ka varētu padomāt par kādu vietu sveču nolikšanai, taču ar to vienalga nevarēšot garantēt, ka iedzīvotāji uz pieminekļa neliks sveces un to nebojās.