Kāpēc pašvaldība neko nedara?

Apbraukšanai izvēlas ērtāko ceļu

Jau rakstījām, ka Kurzemes ielas rekonstrukcijas laikā daudzi transportlīdzekļi, kas nevēlas gaidīt luksofora signāla pārslēgšanos, par apbraucamo ceļu izmanto Mazo Smilšu ielu. Tajā ir noteikts ātruma ierobežojums 20 kilometri stundā, taču, kā uzsver iedzīvotāji, kas sazinājās ar mūsu laikrakstu, autovadītāji to neievēro, tāpēc, viņuprāt būtu nepieciešami vairāki sliekšņi (gulošie policisti), nevis tikai viens, kas šajā ielā ir ierīkots. “Ko dod zīmes, ja tās tikai uzliek, bet neviens nekontrolē, vai tās tiek ievērotas?! Un šī situācija to apliecina – brauc smagie, autobusi – visi, un neviens nedomā par to, ka dzīvojamajā zonā priekšroka ir gājējiem un velosipēdistiem. Bet – kur viņiem palikt? Ielā, kur viena aiz otras brauc automašīnas?! Ja reiz Kurzemes ielu tik ilgi remontē, tad taču ir jābūt noteiktai kārtībai, kas notiek mazajās ieliņās un kā noteikumi tiek ievēroti?”

Aicinās policiju kontrolēt

Tukuma novada domes komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis skaidroja, ka pēc iepriekš iedzīvotāju izteiktā aicinājuma tika uzliktas zīmes, kas ierobežo smagā transporta kustību šajā ielā: “Mazajā Smilšu ielā ir izdarīts viss, lai ierobežotu kustību – tur ir zīme «Dzīvojamā zona», un transportlīdzekļu vadītājiem ar to ir jārēķinās. Ja kāds to neievēro, tā nav pašvaldības problēma – Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts policija, tāpēc informēšu Valsts policiju par šo situāciju un lūgšu kontrolēt braucējus. Tomēr jāņem vērā, ka bez mērierīcēm pateikt, vai autovadītājs tiešām pārkāpj vai nepārkāpj atļauto ātrumu, nevar. Ja iedzīvotājiem liekas, ka kāds brauc pārāk ātri, tas, visdrīzāk, ir subjektīvs apgalvojums, jo faktiska apliecinājuma tam nav.” Jāpiebilst, ka jau iepriekš, runājot par sliekšņiem, Ģ. Ruģelis bija izteicies, ka tos tik lielā skaitā likt nevar, jo tie traucējot tīrīt ielas ziemā, tomēr iedzīvotāji uzskata, ka labi sen, kad tika plānota bērnudārza «Pepija» būvniecība un kad tieši šī iela tika plānota kā viena no tām, pa kuru vecāki vedīs bērnus uz bērnudārzu, tika solīti trīs sliekšņi, taču vēlāk solījuma izpilde izpalikusi. Ģ. Ruģelis skaidroja, ka uzlikt slieksni uz pāris mēnešiem neesot racionāli, jo rudenī Kurzemes ielas rekonstrukciju pabeigšot, un tad automašīnu plūsma ielā mazināsies. Uz «NTZ» iebildi, kāpēc nevar uzlikt pagaidu slieksni, komunālās nodaļas vadītājs atbildēja, ka neredz tam vajadzību.