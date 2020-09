Tukuma novada domes deputāti izvēlējušies izpilddirektori/Papildināts/

Ārkārtas domes sēdē no 17 deputātiem piedalījās 13. Par Inesi Valteri izpilddirektores amatā nobalsoja – Agris Zvaigzneskalns, Reinis Duksītis un Kaspars Liepa no Latvijas Zaļās partijas, Agnese Ritene un Jānis Eisaks no Latvijas Zemnieku savienības, Normunds Rečs, Guna Roze un Ilvars Ozoliņš no Nacionālās apvienības, Daiga Reča un Edmunds Grīnbergs no «No sirds Latvijai», savukārt pret balsoja Sergejs Kovaļovs un Mārtiņš Limanskis no Tukuma pilsētai un novadam, kā arī Artis Jomerts no Vienotības. Kā jau pēc balsojuma atzina M. Limanskis, viņš balsojis nevis pret I. Valteri, bet gan pret to, ka dome sludinājusi nevis ārējo, bet iekšējo konkursu. Jāpiebilst, ka ārkārtas domes sēdē kļuva zināms, ka I. Valtere bija kandidējusi uz šo amatu arī iekšējā konkursā, taču nav virzīta uz pārrunu kārtu nepilnīgi noformētā pieteikuma dēļ. Jau pēc sēdes viņa atzina, ka gluži vienkārši nebija pamanījusi, ka viens dokuments nav pievienots. Tomēr, kad domes priekšsēdētājs viņu uzrunājis šim amatam, viņa piekritusi, jo nebaidās no izaicinājumiem, savukārt par galveno šajā darbā uzskata labu komandu, kāda viņai izveidojusies, jau pildot šī amata pienākumus. Savukārt, deputāts Kaspars Liepa, vaicāts, vai neuzskata viņa vadītās deputātu komisijas darbu šādā situācijā par bezjēdzīgu, skaidroja, ka tā nedomā, jo konkurss parādījis, ka domē ir cilvēki, kas vēlas dzīvē kaut ko mainīt un ir gatavi piedalīties šādos konkursos. Atgādinām, ka domes izsludinātajā iekšējā konkursā uz izpilddirektora amatu pieteicās četri cilvēki, no kuriem divi tika aicināti uz otro kārtu (interviju). Kā paredz konkursa nolikums, pretendents, kurš ieguvis lielāko punktu kopsummu, tiek ieteikts domes priekšsēdētājam iecelšanai izpilddirektora amatā domes sēdē, kur lēmumu par pretendenta iecelšanu pieņem dome. Deputātu izveidotās komisijas izvirzītā kandidāte savu kandidatūru gan 22. septembrī bija atsaukusi.

Tiesa gan, konkrētajā situācija procedūra pilnībā netika ievērota, jo nolikums paredz – ja pretendents, kurš uzvarējis konkursā, pieņem lēmumu atteikties no iecelšanas izpilddirektora amatā, vai izvirzītais pretendents netiek apstiprināts domes sēdē, komisija iesaka iecelt izpilddirektora amatā nākamo pretendentu ar vislielāko punktu skaitu.