Iespējams, Tukuma ledus hallē tiks atjaunots ledus

“Šobrīd mums ir tāds plāns. Protams, ja netiks pieņemtas krasas izmaiņas epidemioloģisko ierobežojumu ziņā,” tā M. Liepiņš. Atbildot uz jautājumu par to, vai Tukuma laukums atbilst visiem starptautisko spēļu standartiem, halles direktors skaidroja: “Pārsvarā Latvijā visi ir mazie ledus laukumi. Lielais laukums ir 60×30 m (Tukumā ir 58×28 m. – Red.), bet pašreiz Latvijā šāda izmēra halles ir divas vai trīs, pārējās ir šādas, kā mums. Metrs šādi vai citādi, bet atbilst standartiem, varētu teikt, tas ir kā NHL laukums. Bet principā šobrīd vēl viss ir zem jautājuma zīmes, atkarībā no tā, ko lems valdība. Ja neļaus vispār darboties, protams, ka nekas nenotiks, bet šobrīd tiek strādāts, lai 7. aprīlī, kad izlases puiši brauks iekšā, viņi uzreiz varētu aizvadīt pilnvērtīgu treniņu.” Vaicājam arī par to, ko darīt situācijā, ja atļaus tikai izlasēm gatavoties, bet nekādas citas aktivitātes publiskās vietās neatļaus veikt vēl kādu laiku? Cik izdevīgs ir šāds lēmums? “Tas ir neliels risks, šobrīd ir grūti ko paredzēt, bet mēs ceram uz labāko. Un jāņem vērā, ka izlase tāpat hallē dzīvos desmit dienas, trenēsies un ēdis. Protams, mēs visu nevaram paredzēt, bet pēdējā laikā izskan dažādi viedokļi, un viens no tiem, ka varēs atsākt arī individuālos treniņus. Cerēsim uz to labāko.”