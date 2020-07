Eksperti Tukumā izpētījuši mākslas skolas telpas

Atklāj pat zeltu un sudrabu… uz sienām

Mēs pabijām skolā brīdī, kad izpētes darbs bija nesen kā uzsākts. Lai arī ārā bija gaiša diena, pētnieces, strādājot gaitenī un uz balkona – bija “bruņojušās” ar galvas lukturīšiem, kuru precīzais stars palīdz skaidrāk saskatīt krāsas nianses.

Viens no uzdevumiem, kā skaidroja izpētes grupas vadītāja Daiga Lēvalde, ir ar zondāžas palīdzību noskaidrot, vai pēc tik daudziem remontiem ir saglabājies kāds no vēsturiskā, 1912. gadā tapušā krāsojuma slāņiem. Lai līdz tam nokļūtu, ar asa instrumenta palīdzību eksperts uzmanīgi noņem vienu krāsu slāni pēc otra, atklājot, kādus krāsojumus slēpj siena. Līdz šim uzieti vairāki slāņi, taču, kā atzina eksperte, pats galvenais, kas vēstītu par ēkas būvniecības laiku vēl tomēr neesot uziets, taču uz Latvijas laiku varētu attiecināt kādus trīs slāņus, no kuriem vietām atrodami arī sudrabaini un zeltaini krāsojumi. Vaicāta, vai trīsstūrveida dekoratīvi elementi, kas rotā nelielā ieejas gaitenīša sienu, arī varētu būt oriģināli, D. Lēvalde skaidroja, ka tas vēl esot jāpēta, bet jebkurā gadījumā tādi bijuši raksturīgi 20. gadsimta 20 un 30. gadu ēkām.

Vērtība ir zālei, kāpnēm, margām un flīzēm

Eksperte Zanda Bikše, kuru sastapām pētot lielo zāli, atzina, ka tiek inventarizētas vēsturiskās detaļas – logi, durvis, dekori: “Tagad ēkai ir plastmasas logi, bet atradu divus vēsturiskos logus, kurus redz tikai no blakus pagalma. Protams, būtu labi, ja šai ēkai būtu koka logi, īpaši jau fasādes pusē, lai veidotu koptēlu un izteiksmīgāku skatu no ielas, bet tā kā plastmasas logi nav ilgmūžīgi, tad ir cerība, ka agri vai vēlu tos tāpat nomainīs. Īpašs ir dekors pie zāles griestiem – 1928. gada preses izdevumā «Tukuma Ziņas» lasāms, ka šajā zālē uztaisīts remonts un veikta efektīva apdare – ar to noteikti domāts šis dekors, kas arī stilistiski atbilst 1928. gadam, kad zāle ieguva tādu veidolu, kāds tas ir tagad – ar balkonu. Protams, mēs vēl pētīsim, vai tas tiešām tā arī ir.”

Vairāk lasiets otrdienas, 14. jūlija, laikrakstās ŠEIT=>