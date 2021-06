Ceļā līdz Grenčiem – pat stunda!

Visā valsts teritorijā turpinās aktīva ceļu būvniecības sezona, būvdarbi notiek gandrīz 80 autoceļu posmos. Visvairāk to ir uz reģionālajiem autoceļiem. Plānojot savus braucienus, aicinām rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un sekot informācijai būvdarbu kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājas lapā www.lvceli.lv.Ievērojami satiksmes ierobežojumi ir starp Tukumu un Kuldīgu uz reģionālā autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem, kur posma izbraukšanai var būt nepieciešama pat stunda. Tāpat ar pieciem luksoforu posmiem un vismaz 40 minūtēm papildu laika ceļā jārēķinās autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no Greiškāniem līdz Rīgas ielai un autoceļa Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posmā no Dolomīta līdz Biržiem.