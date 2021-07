Būvnieks atsakās no iespējas pārbūvēt Kurzemes ielu 

Dome nočammāja… četrus mēnešus

Atgādinām, ka konkurss tika izsludināts pagājušā gada 25. novembrī, tas noslēdzās 16. decembrī, bet uzvarētājs tika paziņots tikai šī gada 26. aprīlī. Kā tolaik «NTZ» tika skaidrots, ilgu laiku aizņēmusi saziņa ar Ekonomikas ministriju, no kuras prasīts skaidrojums par SIA «Strabag» piedāvājumu, kas šajā konkursā bija lētākais – 1 247 117,17 eiro. Pēc konsultācijām ar ministriju dome šo piedāvājumu kā nepamatoti lētu noraidīja un par konkursa uzvarētāju nosauca a/s «A.C.B.», kas bija norādījis par 82 000 eiro augstāku cenu jeb 1 329 121,71 eiro. SIA «Strabag» vērsās Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) un par komisijas lēmumu iesniedza sūdzību, taču IUB, izvērtējot visu pušu argumentus, atļāva domei slēgt līgumu ar a/s «A.C.B.».

Taču, kā vēl pagājušajā nedēļā skaidroja N. Rečs, kopš iesniegumu iesniegšanas ir būtiski pieaugušas būvdarbu izmaksas, tāpēc pagaidām nav panākta vienošanās ar uzņēmumu «A.C.B.» par to, ka tas šos darbus par konkursā nosaukto cenu veiks.

Gaida trešā pretendenta atbildi

Vakar, 5. jūlijā, sazinoties ar Tukuma novada domes izpilddirektori Inesi Valteri, noskaidrojām, ka uzņēmums no sava piedāvājuma ir atteicies, tāpēc uzrunāts trešais konkursa pretendents – SIA «CTB», kas bija norādījis cenu 1 399 472,02 eiro, kas ir par 70 351 eiro dārgāk nekā piedāvāja SIA «Strabag». Uzņēmējs solījis atbildi dot šīs nedēļas sākumā. Vaicāta, ko dome darīs, ja arī šis uzņēmējs no piedāvājuma atteiksies, I. Valtere skaidroja, ka pagaidām, kamēr uzņēmējs nav sniedzis savu atbildi, šāds varants netiek vērtēts, jo sarunas vēl turpinās. Vēl interesējāmies, vai ilgā kavēšanās ar uzvarētāja nosaukšanu, kas tagad rada lielas problēmas, nav domes Iepirkumu komisijas atbildība, ko vadīt bija uzticēts domes priekšsēdētāja vietniekam Agrim Zvaigzneskalnam. I. Valtere skaidroja, ka viņa nestrādā Iepirkumu komisijā, tāpēc nevar to komentēt. Viņasprāt, tā ir katra Iepirkumu komisijas dalībnieka atbildība, kāpēc šis lēmums netika pieņemts ātrāk, tomēr viņa pieļāva, ka noteikti tam ir bijuši savi apsvērumi.

***

Te gan jāpiebilst, ka gluži tik mierīga, kā to demonstrē izplddirektore, dome nevar būt, jo valsts šim projektam ir piešķīrusi 1,3 miljonu eiro lielu Covid finansējumu, turklāt ar nosacījumu, ka līgums par darbu izpildi jānoslēdz šī gada augustā.