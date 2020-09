Brīvības laukumā 11, Tukumā, – maksas stāvlaukums

Stāvlaukums Brīvības laukumā 11 ir vieta ar vēsturi. Ēkas Brīvības laukumā 11 īpašniekiem piederošais zemes gabals 2000. gadu sākumā tika iznomāts veikalam «T Market» Brīvības laukumā 4, lai varētu nodrošināt pašvaldības pieprasītās autostāvvietas. Kad Brīvības laukumā 4 ienāca «top!», šis veikals stāvvietas nenonomāja, bet nomas līgumu pārņēma SIA «Amatnieks» – ēkas Brīvības laukumā 10 vajadzībām. Taču jau pagājušajā nedēļā laukumā tika uzliktas informatīvās norādes, kas vēsta, ka nu te izveidots firmas «Cityparks Latvija» maksas stāvlaukums, kur maksa par stundu ir eiro, bet par diennakti – četri eiro.

Uzņēmēji palika nesadzirdēti

Kā skaidroja SIA «Amatnieks» valdes priekšsēdētājs Janeks Žizņevskis, viņš šo zemes gabalu nomājis tik daudzus gadus, ka par nomu kopumā samaksājis jau ap 25 000 eiro. Kad viens no ēkas īpašniekiem (no kopumā pieciem) izteicis vēlmi paaugstināt nomas maksu un pārējie īpašnieki tam beigās piekrituši, SIA «Amatnieks» nav parakstījis nomas līgumu, atsakoties no tā lietošanas. ”Par laukumu vairs nemaksājām, jo zinājām, ka īpašnieki plāno noteikt to par maksas laukumu. Vai tas jau ir sācis darbu, man nav zināms, bet informācija ir izvietota. Taču to, ka tā notiks un ka mūžīgi mēs šo gabalu nenomāsim un neuzturēsim, pašvaldībai teicu jau pirms diviem vai trim gadiem. Mēs arī vācām uzņēmēju parakstus un iesniedzām domes iepriekšējai vadībai ar mērķi, lai tā palīdzētu risināt stāvvietu jautājumu. Bija tikšanās, sarunas, ierosinājumi, piemēram, atbrīvot uzņēmējus, kuriem pie īpašumiem ir stāvlaukumi, no īpašuma nodokļa par laukumu, vai uzticēt to kopšanu pašvaldības nolīgtajam uzņēmumam, kas arī būtu atvieglojums, taču… Vienīgais, ko panācām, ka pie Citadeles bankas – pašvaldības īpašumā – dome uztaisīja stāvlaukumu. Citu risinājumu nebija. Tad nāca Brīvības laukuma apspriešana, kad izteicām priekšlikumu, ka nevar slēgt mazo ieliņu pie laukuma, jo tā atkal tika pazaudētas stāvvietas, bet arhitekti teica, ka pēc jaunā projekta ieliņas nebūs vispār, kas nozīmē ka stāvvietu skaits atkal samazināsies,” notikuma vēsturi skaidro J. Žizņevskis, vienlaikus atzīstot, ka nenoliedzami – šis laukums Brīvības laukumā 11, kurā tagad ir maksas stāvvieta, daļēji bijis vajadzīgs arī viņam, jo vakaros tajā un arī otrā laukumā pie īpašumā Brīvības laukumā 10 automašīnas liek sporta kluba apmeklētāji, taču finansēt šādu laukumu izmaksā pārāk dārgi, jo, neskaitot nomas maksu, tas ir arī jātīra un jāuztur – ziemā jātīra sniegs, jāpļauj zāle, kas arī rada izmaksas.

Gribēja lielāku nomas maksu

Sazinājāmies ar vienu no zemes gabala īpašniekiem Ivaru Štrausu un vaicājām, kāpēc nolemts iznomāt laukumu maksas stāvvietai. I. Štrauss skaidroja, ka pamatojums vienkāršs – īpašnieki vēlējušies par savas zemes izmantošanu saņemt adekvātu samaksu. Bet tā kā līdzšinējais nomnieks bija atteicies paaugstināto nomas maksu maksāt, izlemts slēgt līgumu ar «Cityparks Latvija»: “Tas ir mūsu īpašums, mēs par to maksājam nekustamā īpašuma nodokli un vēlamies, lai arī pašiem paliktu daļa nomas maksas, tāpēc tā paaugstināta.” Vaicāts, vai stāvvieta jau ir sākusi darbu, jo šobrīd daudzi autovadītāji ir neziņā – ir jāmaksā vai nav, I. Štrauss skaidroja, ka to nevar pateikt, bet jebkurā gadījumā laukums esot iznomāts, un visi jautājumi jāuzdod apsaimniekotājam uzņēmējam.

Ja esi iebraucis, maksā

Kā noskaidrojām, sazinoties ar «Cityparks Latvija», maksas stāvvieta jau darbojas. Tiesa, sīkākus komentārus pa tālruni firmas pārstāvji nesniedza un lūdza sazināties e-pastā. Savukārt, kā stāvvietas noteikumi paredz, ja esi laukumā iebraucis un atstājis automašīnu, ir jāmaksā par visu stāvēšanas laiku, izmantojot Mobilly aplikāciju vai interneta vietni www.eparking.lv, jo nekādas papildu kvītis netiek izsniegtas, nav arī maksas automāta vai barjeras. Noteikumos arī minēts: ”Ja konstatēs pārkāpumu, ko fiksēs foto vai video, piemēros sodu 30 eiro, kas jāsamaksā 14 dienu laikā.”