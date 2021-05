Atkal diskutē par braukšanu Brīvības laukumā

Par šo informatīvo jautājumu 12. maijā diskutēja Teritoriālās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas deputāti un Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas dalībnieki. Kā deputātiem skaidroja komisijas pārstāvji Juris Vitauskis un Armands Hohfelds, Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks, šobrīd, kā noprotams, viens uzņēmējs izvietos galdiņus kafejnīcas pusē, bet otrs – pāri ielai, līdz ar to oficiantiem būs jāšķērso brauktuve. Iepriekš bijis tā, ka viena kafejnīca bijusi ēkas puse, bet otra – laukuma pusē un arī tirdzniecība no kioska notikusi laukuma virzienā, tāpēc brauktuve nevienam nebija jāšķērso. Tādā situācijā, kāda tā ir tagad, ir liels risks negadījumiem. Deputāts Modris Liepiņš iebilda, ka gan Itālijā, gan Spānijā ir ielu kafejnīcas. Viņaprāt, būtu jāuzliek ceļazīmes, kas mudinātu autovadītājus braukt prātīgāk. A. Hohfelds lūdza nosaukt kādu vietu Eiropā, kur šīs āra kafejnīcas būtu ierīkotas uz brauktuves: “Ietves malā kafejnīca varētu būt, bet mēs runājam par brauktuvi. Ja jūs man pateiksiet piemēru, un tas būs iespējams, es to pārbaudīšu, jo, piemēram, Jomas iela, ko piemin, ir gājēju iela. Mēs savā lēmumā vadījāmies pēc tiesiskā aspekta – ka brauktuve ir domāta braukšanai.” Deputāts Jānis Eisaks iebilda, ka šāda situācija ir Vecrīgā, kur tās ir gan uz ietves, gan uz ielas, taču viņš nenoliedza, ka ir jādomā arī par drošību un vienlaikus arī par atbalstu uzņēmējiem.

Uz deputātu jautājumu, kāpēc pagājušajā gadā komisija lēmusi atļaut caurbraukšanu, bet šogad to vairs neļauj. Īpašumu nodaļas speciāliste Leonarda Koršunova skaidroja, ka arī pagājušajā gadā komisija to bija aizliegusi, bet domes izpilddirektore vienpersonīgi komisijas lēmumu atcēlusi – komisijas nolikums viņai dod tādas tiesības. Tomēr domes izpilddirektore Inese Valtere atzina, ka nav šādu rīkojumu laikā no aprīļa līdz jūlijam atradusi. Deputāte Daiga Reča aicināja, ka lūdz ielu pilnībā neslēgt Dzimtsarakstu nodaļas dēļ, jo tas sarežģī dzīvi jaunlaulātajiem, turklāt jūlijs un augusts būšot ļoti noslogoti mēneši. Lai arī tās ir tikai pāris dienas nedēļā, katrā no šīm dienām ir trīs vai četras kāzas, tāpēc nezinu, vai tas dara prieku, ja šādā īpašā dienā ir problēmas piebraukt pie Dzimtsarakstu nodaļas. Vēl deputāte piebilda, kas notiks tad, ja būs ugunsgrēks un būs nepieciešams piebraukt pie ēkas, L. Koršunova skaidroja, ka puķu podus var noņemt. Savukārt deputāte Agnese Ritene atzina, ka uzņēmēji nav informēti par komisijas lēmumu slēgt ielu, jo iepriekš uzņēmēji iebilduši pret ielas slēgšanu. Viņa arī aicināja komisiju vērtēt alternatīvo izbraukšanu no Brīvības laukuma, kas ir šaurā izbrauktuve uz Katrīnas laukumu, kur automašīnas nereti apdraud gājējus.

Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs, paskaidrojot, ka jau ir saņemts privātpersonas iesniegums, kas komisijas lēmumu apstrīd domes Administratīvo strīdu komisijā.