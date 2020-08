Tukuma pašvaldība izpilddirektoru meklēs iekšējā konkursā

Uz izpilddirektora amatu – iekšējais konkurss

Tiesa, tā kā domes materiāli žurnālistiem pirms sēdes nav pieejami, mums nav zināmas konkursa nianses, taču, kā sēdē skaidroja pašvaldības vadītājs Normunds Rečs, konkursa nolikums veidots, skatoties pēc citu pašvaldību līdzīgu amatu konkursu nolikumiem, un šajā ziņā lielu atšķirību neesot, līdz ar to diskusiju par to nebija. Kad deputāts Jānis Eisaks aicināja diskutēt par nolikumu, lūdzot precīzāk definēt tā prasības, piemēram, darbu ar noteiktām sistēmām, tai skaitā ar būvniecības informācijas sistēmu, deputāte Daiga Reča atzina, ka prasme strādāt ar datoru nolikumā ir paredzēta, bet visas sistēmas ir iemācāmas. Savukārt N. Rečs piebilda – ja pretendents šīs prasmes norādīs savā CV, to uzskatīs par priekšrocību.

Vēl N. Rečs skaidroja, ka tas būs iekšējais konkurss, lai pašvaldības institūcijās strādājošie varētu pretendēt uz šo amatu. Vērtēšanā notiks divās kārtās – vispirms izvērtēs iesniegto dokumentu atbilstību nolikumam, bet otrajā kārtā tiks rīkotas intervijas ar tiem, kas būs izturējuši pirmo kārtu. Tas pretendents, kurš iegūs augstāko punktu skaitu, arī tiks virzīts apstiprināšanai domes sēdē. Uz deputāta Modra Liepiņa jautājumu, kāpēc tiek rīkots iekšējais konkurss, N. Rečs skaidroja, ka tāds nepieciešams, lai izpilddirektors pārzinātu pašvaldību un no pirmas dienas pēc iecelšanas varētu sākt darbu, turklāt izpilddirektoram būs jāturpina darbs ar administrācijas pārveidošanu un grāmatvedības centralizāciju. Deputāts Mārtiņš Limanskis iebilda, ka vēl finanšu komitejas sēdē pirms nedēļas runāts, ka nepieciešams piesaistīt apkārtējo pašvaldību labākos speciālistus, tāpēc arī uz šo amatu būtu jādod iespēja pieteikties arī Kandavas, Engures un Jaunpils novada pašvaldību darbiniekiem, kam tā būtu iespēja iestrādāties un turpināt darbu lielajā novadā. Līdzīgās domās bija deputāts Jānis Rosickis, kurš piebilda, ka jaunajam izpilddirektoram būs jāstrādā pārejas laikā – gan vēl tagadējā Tukuma novadā, gan arī tajā, kas izveidosies pēc apvienošanās, tāpēc vien būtu svarīgi izvēlēties vislabāko speciālistu, un tāpēc būtu piesaistāms ārējais eksperts, kas to varētu vērtēt. Deputāte Daiga Reča iebilda, ka ārējā eksperta piesaistīšana nav lietderīga, jo šāds eksperts nezina vietējos cilvēkus un, otrkārt, kaimiņu novadā šāda pieredze bijusi neveiksmīga. Savukārt iekšējais konkurss Tukuma novadā, kā lielākajā novadā, dod iespēju uz šo amatu kandidēt saviem speciālistiem, kas vēlētos pakāpties pa karjeras kāpnēm un veicināt savu izaugsmi. Kā skaidroja deputāte – pašvaldības speciālistu vidū ir cilvēki, kas to veiksmīgi varētu darīt. Taču tā kā M. Limanskis bija iesniedzis priekšlikumu, aicinot izpildirektora izvēlei piesaistīt personāla atlases kompāniju un izlietot tam divu mēnešu laikā uzkrāto izpilddirektora atalgojumu, deputāti vispirms balsoja par to, taču tas neguva vairākuma atbalstu. Tikmēr M. Liepiņš interesējās, vai arī uz jauno pārvalžu amatiem tiks rīkots tikai iekšējais konkurss, jo arī šiem darbiniekiem būs svarīgi uzreiz sākt darbu? N. Rečs atzina, ka tas būšot izpilddirektora atbildības jautājums. Savukārt interesējoties par termiņu, uz kādu tiks slēgts līgums ar izpilddirektoru, N. Rečs skaidroja, ka likums nepieļauj slēgt terminētu darba līgumu, jo, lai arī izpilddirektoru apstiprina deputāti, tā nav politiska amatpersona.

Agris Zvaigzneskalns nenoliedz viedokļu atšķirību pozīcijā

Tā kā jau izskanējis, ka uz izpilddirektora amatu varētu pretendēt pašvaldības vadītāja vietnieks Agris Zvaigzneskalns, telefoniski sazinājāmies un vaicājām, vai tā ir tiesa. Agris Zvaigzneskalns skaidroja, ka šobrīd pateikt, vai iesniegs savu piedāvājumu, nevar, jo nav pilnībā iepazinies ar konkursa nolikumu un pat nezina, vai īsti var pretendēt uz šo amatu. Taču tikpat labi tas arī neesot neiespējami, jo veidot jauno domes administrācijas struktūru, jaunos amatus, pašvaldības budžetu, ir pietiekami liels un interesants izaicinājums. Tomēr vienlaikus esot jādomā arī par to, vai šādā iekšējā konkursā izvēlētais kandidāts tiks atbalstīts, jo situācija ir nestabila. Piemēram, partija Tukuma pilsētai un novadam balsojumos norobežojas un arī pozīcijas balsojumā ir jūtama disharmonija. Vaicāts, vai pozīcijā par šo izpilddirektora jautājumu nav vienprātības, A. Zvaigznneskalns atzina, ka vienprātības šajā jautājumā tiešām neesot: “Konkursa nolikumu vienpersoniski izstrādāja pašvaldības vadītājs, kas pats izlemj izpildvaras aprises, ar mums pat nekonsultējoties. Turklāt šajā nolikumā nav ietvertas būtiskas prasības izpilddirektoram, kas ir noteiktas ar normatīvajiem aktiem jau no šī gada 1. janvāra un attiecas uz kapitālsabiedrību pārvaldību. Patiesībā šobrīd valsts ir izvirzījusi pašvaldību izpilddirektoram ļoti lielus pienākumus un arī atbildību, kuru, protams, var deleģēt, bet pēc jaunās administrācijas struktūras nav skaidrs, kam šī kapitālsabiedrību uzraudzība tiks deleģēta. Taču konkursa nolikums ir vairāk vērsts uz tādiem amatiem kā jurists vai projektu vadītājs, nevis izpilddirektors. Iespējams, pašvaldības vadītājam jau kāds kandidāts bija padomā, veidojot šo nolikumu.’’ Vēlreiz vaicāts, vai šādā situācijā viņš būtu gatavs pretendendēt uz šo amatu, A. Zvaigzneskalns skaidroja, ka, iespējams, varētu šādu variantu apsvērt, taču tad tas būtu darbs uz desmit mēnešiem, jo viņš gatavojas startēt nākamajās pašvaldību vēlēšanās.

