Tukuma novadā līdz pulksten 16.00 pie velēšanu urnām aizdevušies 9830 balsstiesīgo/Papildināts/

Līdz 5. jūnija 8.00 nobalsojuši 4277 vēlētāji

Vēlēšanu aktivitāte Tukuma novadā pirmajā balsošanas stundā – no 7.00 līdz 8.00, kā liecina CVK dati, ir visai zema – visos 30 topošā apvienotā novada iecirkņos kopā bija nobalsojuši vien 185 vēlētāji. Kopumā līdz šim, skaitot klāt arī trīs iepriekšējās vēlēšanu dienas, tie ir 4277 balsotāji jeb 11,8% no vēlētāju kopskaita. Kā stāsta Tukuma novada vēlēšanu komisijas vadītāja Laila Ingevica, pagaidām gaisotne ir klusa un mierīgā, ir bijuši vien divi nosacīti starpgadījumi – vienu vēlētāju nav apmierinājis tas, ka vēlēšanu iecirknī jāierodas sejas maskā, bet kādam citam vēlētājam nepatīkamu pārdzīvojumu nācies piedzīvot tāpēc, ka tikai vēlēšanu iecirknī atklājies – balotāja pasei ir beidzies derīguma termiņš.

Par partijām un programmām – nebalso

Sarunās ar vēlētājiem pie iecirkņiem gan šodien, gan iepriekšējās dienās vērojamas trīs tendences. Pirmkārt, tiek izteikta neapmierinātība ar pašu vēlēšanu principu – ar to, ka jābalso par partiju sarakstiem. Tas, kā apgalvoja aptaujātie iedzīvotāji, ļoti ”jaucot galvu”, jo gandrīz katrā sarakstā, pat tādā, ko vada un ir veidojis par kādai daļai nepieņemamu uzskatāms vadonis, ir cilvēki ar vispāratzītu, labu reputāciju, cilvēki, kas ir plaši pazīstami, cienīti un labi ieredzēti. Otrs iebildums, vairāk gan pārmetumus, par to, ka šogad izteikti pietrūcis informācijas par to, kur atradīsies un atrodas vēlēšanu iecirkņi. Nozīmīgi tas ir tāpēc, ka šogad ir iespēja vēlēt visa topošā apvienotā novada teritorija un jebkurā iecirknī, bet par to, kur tie atrodas, – ziņu nav. Vairākkārt jautājumu par iecirkņu izvietojumu uzklausījām arī pilsētā, bet tas vairāk bija saistīts ar to, ka iecirknis, kas ierasti atradās 2. vidusskolas telpās, saprotamu iemeslu, tas ir remonta dēļ ir pārcēlies uz mazās skoliņas ēku Spartaka ielā.

Bažas par Tukuma attīstību

Bet, ja runājam par nākotni, tad līdztekus pievienojamo novadu iedzīvotāju bažām par iespēju palikt nomalē un novārtā, bez pietiekamas centra uzmanības, visai skaļi izskan arī tukumnieku balss, jo, viņuprāt, jau tagad Tukums ir daudz sliktākā situācijā nekā citi apvienojamo novadu un pagastu centri. Tas tāpēc, ka te jau gadiem nav bijis savas pārvaldes, tai skaistā arī pilsētas mākslinieka, arhitekta, kā arī kopēja attīstības redzējuma, tieši te trūkst arī būtisku kultūras infrastruktūras objektu, tai skaitā kārtīga pilsētas kultūras nama.

Samazinājies vēlētāju skaits

Statistikai: salīdzinot ar vēlēšanām pirms četriem gadiem jeb 2017. gadā, vēlētāju skaits samazinājies par 1383 un kopumā topošajā Tukuma novadā ir 36 242 balstiesīgi. Saprotamu iemeslu dēļ samazinājies arī ievēlamo deputātu skaits – no 56 uz 19, un kandidātu skaits – no 240 uz 180. Toties konkurence uz vienu deputāta vietu pieaugusi vairāk nekā dubultīgi – no 4,5 līdz 9,4.

Kur var nobalsot?

Cēres sporta hallē

Degoles pagasta bibliotēkā

Džūkstes kultūras namā

Engures kultūras namā

Irlavas pagastnamā

Jaunpils sporta namā

Jaunsātu tautas namā

Kandavas sociālās palīdzības centrā

Kandavas sporta hallē

Sēmes kopienas centrā

Matkules kultūras namā

Zantes kultūras namā

Lapmežciema tautas namā

Lestenes pagastnamā

Milzkalnes tautas namā

Pūres kultūras nams

Slampes kultūras pilī

Smārdes pagastmāja

Tukuma 2. vidusskolā

Tukuma novada domē

Tukuma novada speciālās izglītības iestādē

Tukuma kultūras namā

Tukuma Sporta skolā

Vānes kultūras namā

VAS «Latvijas Autoceļu uzturētājs» Tukuma nod.

Viesatu kultūras namā

Zemītes tautas namā

Zentenes kultūras namā