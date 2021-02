Tukumā lemj izmaksāt pabalstu ģimenēm; atkārtoti iesniegumu nav jāraksta

Šo atbalstu var saņemt Tukuma novadā deklarēti 5. līdz 12. klases skolēni, kā arī skolēni, kas deklarēti citā pašvaldībā, bet mācās Tukuma novada izglītības iestādē, un nesaņem citas pašvaldības sniegto atbalstu ēdināšanai attālināto mācību laikā. Pabalsts netiek izmaksāts Tukuma novada speciālās izglītības iestādes audzēkņiem, kā arī skolēniem, kuri vispārējo izglītību apgūst neklātienes, tālmācības vai profesionālās izglītības programmās.

Šoreiz 5. un 6. klašu skolēni saņems 26,25 eiro lielu vienreizēju pabalstu, bet 7.-12. klašu skolēni – 30 eiro. Pabalsta apmērs aprēķināts proporcionāli dienām, cik ilgi bērni ir mācījušies attālināti.

Ja iesniegums reiz jau rakstīts, otrreiz nav jāraksta

Kā tika skaidrots sēdē, tiem vecākiem, kas janvārī jau bija uzrakstījuši iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un kas iesniegumā bija veikuši atzīmi, ka piekrīt turpmāk saņemt līdzīgus pabalstus, iesniegums atkārtoti nav jāiesniedz. Taču – ja janvārī ģimene kaut kādu iemeslu dēļ pabalstu nebija saņēmusi, iesniegums izglītības iestādē jāiesniedz laikā no 1. līdz 15. martam.

Kā to paredz domes noteiktā kārtība, iesniegums, izmantojot E-klasi, jāiesniedz tajā novada izglītības iestādē, kurā izglītojamais mācās, bet ja tas neapgūst vispārējās izglītības programmu Tukuma novada izglītības iestādē, iesniegums jāievieto Tukuma novada Izglītības pārvaldes pasta kastītē Šēseles ielā 3, Tukumā, jāsūta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastā: [email protected]

Jāpiebilst, ka sēdē deputāts Mārtiņš Limanskis aicināja pievērst pastiprinātu uzmanību tam, lai bērnu vecāki par šo pabalstu saņemtu maksimāli daudz informācijas.

Svarīga komunikācija ar skolu

Jau pēc sēdes mēs interesējāmies, ko darīt, ja vecāki neatceras, vai janvārī aizpildītajā iesniegumā ir ielikuši ķeksīti, vai nē. Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa skaidroja, ka to vislabāk var noskaidrot, sazinoties ar mācību iestādi un to pavaicājot: “Mēs arī runāsim ar izglītības iestādēm un aicināsim pārliecināties, vai ģimenes ir par šo iespēju informētas, un vai visi, kas jau janvārī bija iesniegumus iesnieguši, bija norādījuši, ka vēlas saņemt pabalstu atkārtoti. Tiešam aicinu vecākus par to painteresēties, taču, kā jau minēju, lūgšu arī izglītības iestādes uzturēt kontaktus ar vecākiem, lai šo atbalstu saņemtu iespējami vairāk bērnu.”

Jāpiebilst, ka vēl februārī, kad pabalsts par decembri jau bija izmaksāts, mēs uzklausījām vairākus vecākus, kas nebija no skolu puses informēti par pabalstu un nebija arī atraduši iesniegumu e-klasē, taču pēc noteiktā termiņa, kas iepriekšējā pabalsta gadījumā bija 15. janvāris, iesniegumi vairs netika pieņemti.

D. Strazdiņa skaidroja, ka visi šie jautājumi ir jārisina ar skolu – ja nav informācijas, jāprasa, kur tā e-klasē ir atrodama, taču, ja arī tad vēl ir jautājumi un neskaidrības, viņa aicina sazināties ar Izglītības pārvaldi pa tālruni 63123503.

