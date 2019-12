Tukuma domes deputāti par nākotni lemt sola pēc svētkiem

Tā kā Ē. Lukmans par savu atkāpšanos paziņoja mutiski domes sēdes noslēgumā un tūdaļ pēc tam sēdi slēdza, radās jautājums par to, kāds īsti ir viņa tālākais statuss līdz nākamās domes sēdes sasaukšanai. Tā kā turpmākā publiskā informācija nesekoja, 23. decembrī sazinājāmies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldību departamenta direktoru Aivaru Mičulu, lai uzzinātu, kādu tālāko rīcības gaitu paredz likumi («Par pašvaldībām» un «Par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums»). Lūk, ministrijas skaidrojums: “Domes priekšsēdētāja mutvārdu paziņojumi par to, ka viņš atkāpjas, neietekmē viņa statusu. Likuma «Par pašvaldībām» 66. pants nosaka, ka domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks var atkāpties no ieņemamā amata, rakstveidā paziņojot par to domei. Tātad – viņam domes lietvedībā jāiesniedz un jāiereģistrē rakstveida iesniegums. Tiesiskais regulējums neuzliek prasību norādīt atkāpšanās iemeslu, taču to var darīt, lai labāk informētu sabiedrību. Konkrētajā gadījumā domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Domes priekšsēdētāja statuss zūd nevis, iesniedzot iesniegumu par atkāpšanos, bet gan ar nākamās domes sēdes atklāšanu neatkarīgi no tā, vai tā ir kārtējā vai ārkārtas.

Jautājumā par domes priekšsēdētāja atkāpšanos domei nekāds lēmums nav jāpieņem. Tā jau šajā sēdē var vēlēt jaunu domes priekšsēdētāju. Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks, kurš atbilstoši likuma «Par pašvaldībām» 25. panta otrajai daļai pilda priekšsēdētāja pienākumus. Ja domes priekšsēdētājs ir atlaists vai atkāpies no amata pienākumu pildīšanas, domes priekšsēdētāja vietnieks pilda domes priekšsēdētāja pienākumus līdz jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanai.” Vēl, kā norādījis A. Mičuls, jauns priekšsēdētājs jāievēl divu mēnešu laikā. Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 91. panta pirmās daļas 3. punktu Saeima var atlaist domi, ja divu mēnešu laikā pēc sanākšanas uz pirmo sēdi vai pēc attiecīgo amatpersonu vai institūciju atkāpšanās nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, viņa vietnieku vai pastāvīgās komitejas.

Iesniegums ir, ārkārtas sēde būs

Lai precizētu ministrijas vēstulē norādīto, sazinājāmies ar Tukuma novada domes Administratīvās nodaļas vadītāju Ritmu Skudru un noskaidrojām, ka rakstisku iesniegumu par atkāpšanos no amata un deputāta mandāta nolikšanu Ē. Lukmans iesniedzis uzreiz pēc 19. decembra domes sēdes. Nekādu pamatojumu savai rīcībai viņš iesniegumā nav minējis, jo domes sēdes noslēgumā savus argumentus bija paudis publiski. Interesējoties, vai un kad tiek plānota ārkārtas domes sēde, R. Skudra skaidroja, ka līdz 23. decembra darbdienas beigām nekāda informācija par sēdi neesot saņemta, taču R. Skudra pieļāva, ka līdz nākamajai domes sēdei, kura plānota 30. janvārī, noteikti tiks sasaukta ārkārtas sēde, lai varētu apstiprināt pašvaldības budžetu likumā noteiktā termiņā – divu mēnešu laikā pēc valsts budžeta pieņemšanas.

Kā jau rakstījām, sākotnējais plāns bija šādu sēdi sasaukt 23. janvārī, taču var gadīties, kā pieļāva R. Skudra, ka par kādu jautājumu deputātiem steidzamības kārtā jālemj vēl ātrāk, līdz ar to arī ārkārtas sēde var tikt sasaukta ātrāk.

Aptaujājām deputātus

Mēs par radušos situāciju aptaujājām domes priekšsēdētāju Ēriku Lukmanu, viņa vietnieku Agri Zvaigzneskalnu, nu jau bijušo vietnieku Arvīdu Driķi, deputātus Gunu Rozi un Jāni Eisaku, arī citus deputātus un vaicājām, kurš varētu būt nākamais domes priekšsēdētājs, kā arī – vai opozīcija saglabās savu uzstādījumu, ka domē jābūt tikai vienam vietniekam. Vaicājām arī, vai lēmumi, kurus domes amatpersonas pieņēmušas, nav bijuši no malas provocēti un no augšās uzspiesti.

